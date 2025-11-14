Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

En tant que présidente de la CHTM, Véronique Siegel fixera la politique de la commission, siègera au conseil d’administration d’Atout France lorsqu’il aborde les questions concernant l'hébergement touristique marchand et "veillera à ce que la voix des professionnels soit systématiquement entendue sur ce sujet structurant" indique un communiqué de presse.



"Je suis honorée de la confiance que me témoignent mes pairs. Ma priorité sera de replacer les entrepreneurs au centre de la politique touristique d’Atout France , a déclaré Véronique Siegel. Après une trop longue période de silence, il est temps de redonner toute sa légitimité à notre référentiel de classement en y associant pleinement les professionnels. Ensemble, nous allons valoriser notre métier de services, protéger la qualité de notre savoir-faire et promouvoir un tourisme innovant, responsable et inclusif."



La révision du référentiel de classement, prévue pour 2027, sera le premier grand chantier de cette mandature.