Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand - Depositphotos.com Auteur NataliMis
Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française de l’UMIH,
élue à la tête de la Commission de l’Hébergement Touristique Marchand d’Atout France.
L’Union des Métiers de l’Hôtellerie Restauration (Umih) s'est félicité dans un communiqué de presse, de l’élection de Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française, à la présidence de la Commission de l’hébergement touristique marchand (CHTM) d’Atout France.
Élue jeudi 13 novembre pour un mandat courant jusqu’en 2028, elle sera secondée par Nicolas Dayot, président de la FNHPA, élu vice-président.
élue à la tête de la Commission de l’Hébergement Touristique Marchand d’Atout France.
L’Union des Métiers de l’Hôtellerie Restauration (Umih) s'est félicité dans un communiqué de presse, de l’élection de Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française, à la présidence de la Commission de l’hébergement touristique marchand (CHTM) d’Atout France.
Élue jeudi 13 novembre pour un mandat courant jusqu’en 2028, elle sera secondée par Nicolas Dayot, président de la FNHPA, élu vice-président.
Autres articles
-
Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur"
-
Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
-
Atout France : une réorganisation interne pour 2026 [ABO]
-
Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
-
Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
En tant que présidente de la CHTM, Véronique Siegel fixera la politique de la commission, siègera au conseil d’administration d’Atout France lorsqu’il aborde les questions concernant l'hébergement touristique marchand et "veillera à ce que la voix des professionnels soit systématiquement entendue sur ce sujet structurant" indique un communiqué de presse.
"Je suis honorée de la confiance que me témoignent mes pairs. Ma priorité sera de replacer les entrepreneurs au centre de la politique touristique d’Atout France, a déclaré Véronique Siegel. Après une trop longue période de silence, il est temps de redonner toute sa légitimité à notre référentiel de classement en y associant pleinement les professionnels. Ensemble, nous allons valoriser notre métier de services, protéger la qualité de notre savoir-faire et promouvoir un tourisme innovant, responsable et inclusif."
La révision du référentiel de classement, prévue pour 2027, sera le premier grand chantier de cette mandature.
"Je suis honorée de la confiance que me témoignent mes pairs. Ma priorité sera de replacer les entrepreneurs au centre de la politique touristique d’Atout France, a déclaré Véronique Siegel. Après une trop longue période de silence, il est temps de redonner toute sa légitimité à notre référentiel de classement en y associant pleinement les professionnels. Ensemble, nous allons valoriser notre métier de services, protéger la qualité de notre savoir-faire et promouvoir un tourisme innovant, responsable et inclusif."
La révision du référentiel de classement, prévue pour 2027, sera le premier grand chantier de cette mandature.