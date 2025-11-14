TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

mandat courant jusqu’en 2028


Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française de l’UMIH, prend la présidence de la Commission de l’hébergement touristique marchand d’Atout France pour un mandat courant jusqu’en 2028.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand - Depositphotos.com Auteur NataliMis
DITEX
Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française de l’UMIH,
élue à la tête de la Commission de l’Hébergement Touristique Marchand d’Atout France.

L’Union des Métiers de l’Hôtellerie Restauration (Umih) s'est félicité dans un communiqué de presse, de l’élection de Véronique Siegel, présidente de la branche Hôtellerie Française, à la présidence de la Commission de l’hébergement touristique marchand (CHTM) d’Atout France.

Élue jeudi 13 novembre pour un mandat courant jusqu’en 2028, elle sera secondée par Nicolas Dayot, président de la FNHPA, élu vice-président.

En tant que présidente de la CHTM, Véronique Siegel fixera la politique de la commission, siègera au conseil d’administration d’Atout France lorsqu’il aborde les questions concernant l'hébergement touristique marchand et "veillera à ce que la voix des professionnels soit systématiquement entendue sur ce sujet structurant" indique un communiqué de presse.

"Je suis honorée de la confiance que me témoignent mes pairs. Ma priorité sera de replacer les entrepreneurs au centre de la politique touristique d’Atout France, a déclaré Véronique Siegel. Après une trop longue période de silence, il est temps de redonner toute sa légitimité à notre référentiel de classement en y associant pleinement les professionnels. Ensemble, nous allons valoriser notre métier de services, protéger la qualité de notre savoir-faire et promouvoir un tourisme innovant, responsable et inclusif."

La révision du référentiel de classement, prévue pour 2027, sera le premier grand chantier de cette mandature.

Tags : atout france, umih
