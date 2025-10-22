Atout France : une réorganisation interne pour 2026 [ABO]

TourMaG - Malgré la baisse des budgets, Atout France maintient chaque année toute une série d'opérations et de grands rendez-vous. Quels seront ceux de 2026 ?



Adam Oubuih : Notre ambition, vous l'avez compris, est intacte. Elle est même renforcée avec les objectifs du CIT. Le budget 2026 va s'inscrire à la fois dans cette ambition et dans une logique de transformation.



Nous allons continuer à soutenir la promotion à l'international, les différentes opérations, tout en consolidant notre modèle et nos partenariats.



En 2026, il y aura bien sûr Rendez-vous en France, qui se tiendra à Nice, une région pleine d'atouts et qui accueille le deuxième aéroport d'entrée en France.



Nous sommes très ambitieux sur Rendez-vous en France, qui sera une réussite au vu de ce que je peux vous dire aujourd'hui. L'événement est à la fois très couru, très reconnu et même envié par nos partenaires étrangers, car nous sommes tout de même le seul pays au monde qui arrive à faire venir des tour-opérateurs étrangers en leur demandant une contribution.



2026, c'est aussi l'année anniversaire des 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Nous allons être très ambitieux sur le marché nord-américain, étatsunien spécifiquement.



Et puis, nous sommes en train de finaliser un certain nombre d'actions avec nos partenaires dans d'autres régions.



Un autre événement, en 2027, suscite beaucoup d'attentes, c'est le millénaire de la naissance de Guillaume Le Conquérant, pour lequel la France, le Royaume-Uni, les pays scandinaves (Danemark, Norvège), et l'Italie contribuent à en faire une réussite.



En 2026, nous souhaitons aussi jouer sur l'héritage des Jeux Olympiques de 2024 tout en préparant ceux de 2028 à Los Angeles et ceux de 2030 dans les Alpes françaises.



C'est un effort continu que nous poursuivons avec nos partenaires de Choose Paris Region et de l'OTCP (Paris je t’aime - Office de tourisme, ndlr). Comme la flamme olympique, qui ne doit jamais s'éteindre, notre objectif est vraiment de garder le momentum , comme dirait nos amis Anglo-Saxons, et de rappeler à tous les partenaires privés des Jeux olympiques que le prochain événement se passera en France.



Car, si l'on regarde les JO d'hiver qui auront lieu dans quelques mois à Cortina, en Italie, on en parle très peu. Nous ne souhaiterions pas que ce soit le cas pour nos Jeux olympiques en 2030, si l'on se projette en octobre 2029...



Pour vous donner un exemple, j'étais au WTTC à Rome fin septembre. Quatre ministres de plein exercice étaient présents pendant les trois jours de conférence, et même Giorgia Meloni, la Présidente du Conseil des ministres d'Italie, qui, dans son discours d'ouverture tonitruant, n'a pas prononcé un mot sur les Jeux olympiques d'hiver, alors qu'il y a de très fortes ambitions italiennes et une très forte concurrence.



Le tourisme devient un secteur de plus en plus prioritaire dans les politiques publiques d'un nombre croissant de pays de l'OCDE. J'insiste là-dessus parce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel et pour lequel les destinations concurrentes ont vu tout le potentiel - et il y a encore un potentiel économique important en France avec son développement - et qui fait que l'ensemble des pays, y compris les pays les plus libéraux, dépensent des moyens publics colossaux dans le secteur.



Nous évoquions le budget. Au vu de l'action publique française et selon les rapports économiques français, sur 1 000 euros de dépenses touristiques, la France est le pays de l'OCDE le plus efficace en matière de dépenses publiques.



Sur le ratio entre 1 000 euros de dépenses touristiques pour combien de dépenses publiques, la France est de très loin le meilleur élève avec 0,7 pour 1 000. L'Espagne est plutôt à deux fois ce ratio, les Etats-Unis 2 fois et demi, l'Allemagne 50% de plus.