Atout France : réforme, mobilité, la fin d’une époque ? 🔑

A cela s'ajoutent des problèmes relatifs au paiement des cotisations sociales, notamment pour le chômage et les retraites.



« Un vrai micmac » comme nous a expliqué l'un deux, qui dure depuis près de 15 ans et qui n'est pas encore totalement réglé à ce jour.



« Les contrats des salariés de droit privé ont été mal montés », ajoute un autre collaborateur. Notamment ceux signés en 2008 et 2009, du temps de la Maison de la France et réalisés sous l'égide de l’État. Un problème antérieur donc à l'arrivée de Caroline Leboucher et de l'actuelle DRH, Julie Chamourat, mais qui perdure, et qui a même provoqué une scission au sein du CSE.



Et pourtant, « il n'y a pas 50 statuts chez Atout France pour les salariés de droit privé , nous explique-t-on.



Hormis les collaborateurs en contrat local, soit vous êtes expatrié, soit vous êtes détaché, mais dans ces deux cas, vous relevez du droit français. L'employeur étant basé en France, le contrat de travail étant signé en France, les cotisations maladie, chômage, etc. sont dues au titre du droit français. C'est la loi. Il n'y a pas de statut hybride ».



« La raison pour laquelle ces problèmes ne sont pas réglés, c'est l'argent , ajoute un autre collaborateur. Atout France ne veut pas régulariser la situation pour ne pas avoir à payer pour les années d'arriérés ».



Doit-on également voir dans cette situation la solution de Caroline Leboucher pour éviter un PSE au début de son mandat ? Face au micmac administratif que l'on connaît désormais, la DG a-t-elle voulu éviter de casser ces anciens contrats et en même temps le PSE en espérant que la situation perdurerait comme au temps de son prédécesseur ?



Quoi qu'il en soit, face à l'absence de paiement des cotisations chômage, quel choix reste-t-il à ces salariés qui refusent leur affectation dans ce nouveau plan de mobilité ? Certainement pas celui de pouvoir prétendre au chômage.



« On parle d'une poignée de salariés, commente une source proche du dossier. Mais n'y avait-il pas un moyen de trouver un terrain d'entente, de négocier plutôt que d'imposer ? ».



Alors face à l'option d'un retour à Paris, vécu pour beaucoup comme « une rétrogradation », une partie des collaborateurs ont opté pour les Prud'hommes... à contre cœur. Car pour ces expatriés, Atout France est bien plus qu'un job. « Nous sommes des ambassadeurs de la France », martèlent-ils.



Certains ont plus de 20 ans de carrière au sein de la maison et estiment avoir tout donné pour elle. « J'ai souvent fait passer ma carrière avant ma vie de famille », relate l'un deux. « On donne de notre personne, dans des villes parfois difficiles à vivre, très polluées , commente un second, en Chine, en Inde. Les week-ends, on ne peut pas rendre visite à notre famille. Certaines semaines, à l'occasion d'événements importants, nos journées commencent à 6h pour s'achever à 23h. Quand on parle des expatriés, on a l'image des soirées Ferrero Rocher chez l'ambassadeur, mais ça n'est pas la réalité ».



Alors que Caroline Leboucher évoque dans nos colonnes « des conditions salariales avantageuses », les personnes que nous avons pu interroger recadrent les faits : « se loger en France n'a pas le même coût qu'à New York ou Singapour ».



Idem pour les frais médicaux ou de scolarité des enfants. « On nous dépeint parfois comme des nantis, mais n'oublions pas que hormis une augmentation récente de 100€ bruts, nous n'avons pas été augmentés depuis 15 ans , souligne un autre collaborateur, alors que le coût de la vie a nettement augmenté ».