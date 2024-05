Atout France : "Cette crise doit se transformer en opportunité" 🔑

Les dossiers VTC ont été transférés au Ministère de l'Intérieur, par exemple. Je prends cet exemple qui peut sembler anodin mais qui ne l'est pas finalement, étant donné que mon idée était vraiment de confier le pouvoir normatif à Atout France, et d'en faire un outil puissant.



Peu à peu, à la faveur des contraintes budgétaires imposées au GIE, on a vu cette volonté de recentralisation qui me semble tout à fait dommageable et en complète contradiction avec ce que j'ai souhaité.



Aussi, ce n'est pas la résolution d'un conflit qu'il faut engager. C'est la poursuite du travail qui a été mené et la philosophie qui présidait à la création d'Atout France. Cette philosophie, c'est celle d'une agence - dès lors qu'elle est en phase avec les orientations des pouvoirs publics - présente en soutien sur l'ensemble du territoire, et non pas avec une Direction du tourisme toute puissante à Bercy, tel qu'on souhaite, semble-t-il, la recréer.



Car, derrière le conflit et la crise d'Atout France, il y a une philosophie de l'externalisation de l'action de l'État sous la forme d'une délégation, telle que je souhaitais la mettre en place, pour servir d'exemple à l'ensemble de la réforme de l'État.



C'est bien ça qui est en jeu et que j'avais en tête. Je ne l'ai évidemment pas dit publiquement à l'époque, mais 15 ans après, je peux le dire : il y avait là un essai de réforme de l'État, de la géographie des contours de l'État.



L'idée était d'avoir une agence avec des contrats de droit privé et des personnes qui exercent par délégation de l'État une mission de promotion et de développement du tourisme dans notre pays.

Je suis en train de préparer une note à la demande des pouvoirs publics sur Atout France et sur son devenir.



Aujourd'hui, je sais déjà très bien ce que je vais dire, je n'ai pas besoin d'un an pour évaluer, parce que je suis de plain-pied avec les professionnels, en tant que président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. Je suis au contact des professionnels qui siègent à ce Conseil et je connais très bien leur souhait.

Leur souhait, c'est d'avoir un outil qui leur appartienne ainsi qu'aux collectivités et dans le droit fil d'une évolution vers un leadership des régions au niveau des collectivités territoriales.



A l'époque, je n'avais pas pu trancher sur un chef de file parce que je n'avais pas le mandat, mais pour moi, c'est clairement les régions qui doivent prendre le lead pour, avec les professionnels, impulser une nouvelle politique et une nouvelle dynamique chez Atout France.



J'en ai suffisamment parlé avec les représentants des régions pour savoir ce qu'ils attendent d'un outil de promotion et d'accompagnement touristique tel qu'Atout France doit le redevenir.