Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Effectivement, le nombre de visiteurs est en hausse, mais surtout le niveau des dépenses touristiques est plus élevé que l'année passée.



Cela reflète notre stratégie qui consiste à offrir davantage d'expériences haut de gamme, mais aussi des expériences hors saison : en avril-mai et même en octobre-novembre.

Les deux. Dans les destinations bien connues, l'offre a été enrichie.



Par exemple, Athènes est une ville qui se découvre à l'année, mais elle n'est pas uniquement une destination de city break. Il y a aussi la plage avec toute la zone de la Riviera d'Athènes et puis, au large, les îles Saroniques : Egine, Hydra, Spetses...



Les voyageurs peuvent tout à fait combiner différentes expériences : culture et découverte des îles, œnotourisme, bien-être, gastronomie. Sans oublier le tourisme d'affaires !



De la même façon, Santorin accueille désormais davantage de visiteurs hors saison qui viennent pour la culture, la gastronomie, pour vivre des expériences plus variées que seulement le tourisme estival.

C'est justement pour cela que nous sommes venus à l'IFTM, parce que nous avons initié des collaborations avec l'industrie du tourisme française, pour promouvoir toutes ces expériences nouvelles et plus exceptionnelles.



Nous souhaitons notamment informer les professionnels de tous les projets d'investissement et de mise à niveau de notre offre. Cela concerne aussi bien les marinas, pour le tourisme nautique que, dans nos montagnes, les resorts et les refuges. Il en va de même pour le bien-être, la gastronomie, l'œnotourisme, et surtout le tourisme culturel.



Partout en Grèce, il y a des sites archéologiques, des musées, même des festivals d'art contemporain. C'est ce côté de la Grèce que nous aspirons à promouvoir auprès des voyageurs français.



Je rappelle que le marché français est le quatrième plus important, après le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.



Et, pour le ministère, la stratégie est d'axer la communication sur l'offre d'expériences très authentiques. La Grèce est un pays qui aime accueillir, c'est que l'on nomme "philoxenia", qui veut dire l'hospitalité. Dans notre culture, le visiteur est très important. Et nous souhaitons promouvoir ces expériences au plus près de la société et des Grecs.