TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Entretien avec Olga Kefalogianni, ministre du tourisme grec


Alors que la fréquentation touristique ne cesse de grimper en Grèce, TourMaG a profité de la présence d'Olga Kefalogianni, ministre du tourisme grec à l'IFTM 2025 à Paris, pour faire un point d'étape. Le pays cherche un équilibre pour continuer à accueillir les voyageurs, tout en préservant ses richesses et ses ressources, tout en encadrant au mieux ses opérateurs. Un label évaluant les pratiques durables des hôteliers est notamment à l'étude. En parallèle, la destination multiplie les expériences authentiques et les offres hors saison, pour continuer à attirer les visiteurs français.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Avec l'association des hôteliers de la Grèce, le ministère du tourisme grec va lancer un classement des hôtels en fonction de leurs pratiques durables - Photo : A.B.
Avec l'association des hôteliers de la Grèce, le ministère du tourisme grec va lancer un classement des hôtels en fonction de leurs pratiques durables - Photo : A.B.
CroisiEurope
TourMaG - La Grèce a accueilli plus de 40 millions de touristes en 2024. Cette année, le pays compte déjà un peu plus de 18 millions de visiteurs entre janvier et juillet, dont 6,76 millions rien qu'en juillet selon nos confrères de Greek Travel Pages qui citent selon les données de la Banque de Grèce. La fréquentation touristique s'annonce aussi bonne que l'année dernière, voire meilleure ?

Olga Kefalogianni : Effectivement, le nombre de visiteurs est en hausse, mais surtout le niveau des dépenses touristiques est plus élevé que l'année passée.

Cela reflète notre stratégie qui consiste à offrir davantage d'expériences haut de gamme, mais aussi des expériences hors saison : en avril-mai et même en octobre-novembre.

TourMaG - Vous évoquez un étalement de la saison touristique. Est-ce dû à une évolution de l'offre ou au développement de nouvelles régions touristiques ?

Olga Kefalogianni : Les deux. Dans les destinations bien connues, l'offre a été enrichie.

Par exemple, Athènes est une ville qui se découvre à l'année, mais elle n'est pas uniquement une destination de city break. Il y a aussi la plage avec toute la zone de la Riviera d'Athènes et puis, au large, les îles Saroniques : Egine, Hydra, Spetses...

Les voyageurs peuvent tout à fait combiner différentes expériences : culture et découverte des îles, œnotourisme, bien-être, gastronomie. Sans oublier le tourisme d'affaires !

De la même façon, Santorin accueille désormais davantage de visiteurs hors saison qui viennent pour la culture, la gastronomie, pour vivre des expériences plus variées que seulement le tourisme estival.

TourMaG - Vous allez donc continuer à encourager cet étalement des flux touristiques ?

Olga Kefalogianni : C'est justement pour cela que nous sommes venus à l'IFTM, parce que nous avons initié des collaborations avec l'industrie du tourisme française, pour promouvoir toutes ces expériences nouvelles et plus exceptionnelles.

Nous souhaitons notamment informer les professionnels de tous les projets d'investissement et de mise à niveau de notre offre. Cela concerne aussi bien les marinas, pour le tourisme nautique que, dans nos montagnes, les resorts et les refuges. Il en va de même pour le bien-être, la gastronomie, l'œnotourisme, et surtout le tourisme culturel.

Partout en Grèce, il y a des sites archéologiques, des musées, même des festivals d'art contemporain. C'est ce côté de la Grèce que nous aspirons à promouvoir auprès des voyageurs français.

Je rappelle que le marché français est le quatrième plus important, après le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.

Et, pour le ministère, la stratégie est d'axer la communication sur l'offre d'expériences très authentiques. La Grèce est un pays qui aime accueillir, c'est que l'on nomme "philoxenia", qui veut dire l'hospitalité. Dans notre culture, le visiteur est très important. Et nous souhaitons promouvoir ces expériences au plus près de la société et des Grecs.

Autres articles
TourMaG - Quelle posture adoptez-vous vis-à-vis du tourisme durable ?

Olga Kefalogianni : Nous travaillons sur une initiative avec l'association des hôteliers de la Grèce qui va nous permettre d'établir un classement des hôtels en fonction de leur durabilité.

Ce label sera totalement dédié aux pratiques durables, une première pour une classification hôtelière. L'Etat pourra ainsi contrôler les pratiques durables des hôtels.

TourMaG - A propos de tourisme durable, en Grèce - comme en France - certains sites peuvent être associés au surtourisme, tandis que d'autres ont été médiatisés du fait des incendies estivaux. Comment gérez-vous ces problématiques ?

Olga Kefalogianni : Premièrement, nous ne parlons pas de surtourisme en Grèce, parce qu'en réalité il s'agit de zones de tension sur des périodes et des sites bien délimités, comme les croisières à Santorin.

Dans ce cas précis, nous avons instauré en 2025 des quotas pour limiter le nombre de croisiéristes pouvant débarquer. Et chaque passager doit aussi payer une taxe spéciale qui est collectée par l'État, et qui va profiter aux collectivités locales pour préserver les destinations et donc favoriser le tourisme durable.

Le prix de cette taxe varie selon la fréquentation des destinations ; elle est plus importante à Santorin et à Mykonos par exemple.

Nous avons aussi régulé les locations de courte durée, en faisant la distinction entre les plateformes qui basent leur modèle sur l'économie de partage et celles qui pratiquent cette location comme un business. La taxation est différente.

De même, nous distinguons les propriétaires individuels des sociétés. En effet, le niveau de taxation diffère suivant que le propriétaire ne dispose que d'un ou deux biens, ou s'il en possède trois ou plus.

Par ailleurs, il est interdit de mettre de nouveaux logements en location de courté durée dans le centre-ville d'Athènes.

Et dès le mois d'octobre, le Ministère du Tourisme est en charge du contrôle de toute l'offre d'hébergement de courte durée en Grèce. Ces hébergements doivent respecter les mêmes normes de sécurité que celles des hôtels. Nous allons mener cette mission en collaboration avec les autorités fiscales.

TourMaG - La Grèce s'oriente donc vers un tourisme plus contrôlé ?

Olga Kefalogianni : C'est obligatoire si on veut avoir un tourisme plus durable. Notre objectif est de trouver un équilibre entre le développement du tourisme, la préservation de l'environnement naturel, culturel et aussi sociétal.

Quant aux incendies, que vous évoquiez tout à l'heure, on voit qu'ils touchent de nombreux pays partout dans le monde, avec le réchauffement climatique.

Sur cette question, nous essayons d'être proactifs en prenant des mesures de prévention. On l'a vu cet été, les incendies qui nous ont frappé ont été très bien gérés. La Grèce dispose d'ailleurs d'un ministère dédié : le ministère de la crise climatique et de la protection civile.

TourMaG - La Grèce a-t-elle de grands projets de développement actuellement ?

Olga Kefalogianni : Oui, nous pouvons citer les projets situés dans la Riviera d'Athènes, notamment au niveau de l'ancien aéroport d'Athènes, ainsi qu'un nouveau Palais des Congrès.

Le ministère du tourisme étant chargé des investissements touristiques, nous notons aussi une hausse des demandes pour la construction d'établissements haut de gamme.


Lu 545 fois

Tags : athenes, grece
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 6 Octobre 2025 - 11:26 Danemark : la capitale de LEGO, bientôt accessible en vol direct depuis Nice

Vendredi 3 Octobre 2025 - 15:34 Manuel de vente Guyane, un guide pour les pros du voyage

Brand News DestiMaG

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti
Quand on pense à Tahiti Et Ses Îles, on imagine des lagons turquoise, des plages de sable fin et...
Civitatis
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO]

Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
AirMaG

AirMaG

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique
Distribution

Distribution

Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse

Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Best Western accélère son développement en France et à l’international

Best Western accélère son développement en France et à l’international
La Travel Tech

La Travel Tech

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025
Partez en France

Partez en France

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver
Production

Production

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias