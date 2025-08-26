Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

arrêt de travail de 4h des contrôleurs aériens

Une grève nationale en Grèce aura lieu le jeudi 28 août suite à l'appel de la Confédération grecque des syndicats de la fonction publique. Le transport aérien sera perturbé.



Rédigé par Céline Eymery le Mardi 26 Août 2025

