Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ? - Depositphotos.com Auteur alexeynovikov
La Confédération grecque des syndicats de la fonction publique (ADEDY) a appelé à la grève nationale en Grèce, le jeudi 28 août 2025.
Elle proteste contre l'adoption du projet de loi sur la nouvelle loi disciplinaire "antitravail" pour les fonctionnaires.
Dans son sillage, le Syndicat des contrôleurs aériens grecs appelle ses membres à participer avec un arrêt de travail de quatre heures de 9h30 à 13h30, apprend-on dans la presse locale.
Seuls des vols spécifiques seront assurés tels que les vols hospitaliers, d'aide humanitaire, ou encore transportant des chefs d'Etat et des Premiers ministres.
Grève en Grèce le 28 août : Aegean met en place des mesures
Dans ce contexte, Aegean et Olympic Air ont mis en place des mesures de flexibilité (modification gratuite ou avoir) pour les passagers titulaires d’un billet pour cette journée.