Grève des contrôleurs aériens en vue, le 18 septembre !

La rentrée s'annonce sous tension.
Deux rendez-vous majeurs sont déjà programmés pour septembre : le vote de confiance prévu le 8 septembre qui pourrait amener la démission du gouvernement et la journée de blocage annoncée le 10 septembre.
Une troisième date vient compléter cet agenda déjà chargée : celle du 18 septembre.
Le SNCTA, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a déposé un préavis de grève nationale de la prise de service au matin du 18 à la fin du service de nuit le lendemain.
Cet appel couvre l’ensemble des contrôleurs aériens ainsi que les agents de la vigie trafic de Paris – Charles-de-Gaulle, précise le syndicat.
Le SNCTA dénonce l'échec du dialogue social
Le SNCTA déplore "l’absence de réponses concrètes" et "l’échec du dialogue social".
Le syndicat demande le rattrapage de l’inflation 2024 et dénonce une gouvernance "jugée défaillante" de la direction des opérations.
Septembre s’annonce difficile pour le secteur des transports. Le syndicat de la SNCF Sud-Rail a d'ores et déjà appelé à "tout bloquer" le 10 septembre. La CGT Cheminots se joint également au mouvement et appelle à la grève également pour le 10 septembre.
