Grève des contrôleurs aériens en vue, le 18 septembre !

Le SNCTA a déposé un préavis national

Le SNCTA, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a déposé un préavis de grève pour la journée du 18 septembre 2025.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 28 Août 2025

Lu 115 fois