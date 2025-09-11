Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

L'ensemble des professionnels du tourisme craignait cette rentrée.
La crise politique, initiée par la chute du gouvernement de François Bayrou, était doublée d'une crise sociale, avec deux mouvements sociaux attendus.
Finalement, celui du 10 septembre n'a pas paralysé le pays, même si les Français étaient nombreux dans les rues, et celui du 18 septembre vient de rendre une partie de son verdict, du moins concernant ses conséquences sur les transports.
"Je vais beaucoup parler au conditionnel, puisque les éléments tels que nous les avons aujourd'hui ne sont pas totalement figés. Je pense notamment à des personnes qui prendraient leur service en fin de journée jeudi et qui ne sont pas tenues de se déclarer avant la fin d'après-midi.
À la différence de la journée "Bloquons tout" du 10 septembre dernier, nous serons dans un mouvement social probablement plus classique, avec une plus forte mobilisation syndicale," a tenu à préciser Philippe Tabarot, l'actuel ministre des Transports.
Et si cette journée du 18 septembre s'annonce bien plus suivie, en raison de l'appel de l'intersyndicale à manifester, le peu d'annonces du nouveau Premier ministre sur les contours de son futur budget a sans doute quelque peu calmé la grogne.
D'autant plus que Sébastien Lecornu a récemment pris la parole pour dévoiler sa volonté de retirer la proposition de supprimer deux jours fériés.
Grève du 18 septembre : "tous les clients des TGV (SNCF) pourront voyager"
Alors que le 10 septembre dernier, seulement 15% du personnel de la SNCF était en grève et 5% de celui de la RATP, nul ne sait réellement quels seront les taux de grévistes ce 18 septembre.
Pour l’heure, l’impact annoncé reste limité.
"Nous avons, au sein de la SNCF, la possibilité de faire circuler environ 90% des TGV durant la journée de jeudi.
Quelques perturbations sont à prévoir.
Globalement, tous les clients des TGV Inoui en France ou vers l'Europe, des TGV Lyria, Ouigo, même s'ils voient leur train annulé, devraient pouvoir voyager dans la journée sur un autre TGV.
Des perturbations plus importantes sont à prévoir sur les lignes Intercités, avec notamment un train sur deux qui circulera," a poursuivi Philippe Tabarot.
La situation est un peu moins claire pour les TER, dont l’organisation dépend des régions.
Ainsi, les territoires n'auront pas tous le même niveau de service, et des disparités sont à prévoir. Si les voyageurs auront plus de détails en fin de journée ou dès demain matin, en moyenne 3 TER sur 5 circuleront le 18 septembre.
Grève du 18 septembre : un trafic perturbé, voire très pertubé pour la RATP
De plus, ce trafic disparate devrait aussi se retrouver en Île de France.
"Au niveau des Transiliens, le trafic sera normal sur la ligne J, mais aussi sur le tramway T12 et T13, quand il sera légèrement perturbé sur la ligne B.
Par contre, il s'annonce perturbé sur la ligne K, la ligne L et la ligne V, et un trafic qui sera fortement perturbé sur les lignes H, N, R, T, U.
La RATP prévoit un trafic beaucoup plus perturbé que jeudi dernier sur l'ensemble du réseau. Et nous invitons bien sûr les voyageurs qui en ont la possibilité de privilégier le télétravail, différer un certain nombre de déplacements par rapport à ces situations," poursuit le ministre.
Pendant que les lignes automatiques n'auront aucun problème, le trafic sera plus perturbé, mais sécurisé véritablement aux heures de pointe, pour les lignes de métro 7, 9, 10 et 13.
La situation sera beaucoup plu délicate, même si le trafic sera assuré uniquement aux heures de pointe sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 11 et 12 du métro parisien.
Grève du 18 septembre : le réseau RER en ordre disparate
Le constat est le même pour les RER, où le niveau de perturbation dépendra des différentes lignes.
Le trafic est annoncé comme perturbé sur les RER A, B et C. Il sera en revanche très fortement perturbé sur les RER D et E. Le point positif de cette journée est que l'interconnexion sera maintenue à la gare du Nord.
Les informations détaillées sont attendues dans les prochaines heures.
De plus, certaines lignes de bus pourraient être fermées.
À l’exception de Reims, Rouen, Caen et Roanne, le service de transport urbain sera assuré partout en France. Dans ces quatre villes, des difficultés importantes sont attendues.
Grève du 18 septembre : "un service quasi normal au niveau des vols"
Après le sol, prenons un peu de hauteur.
Suite au retrait du SNCTA, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens, les perturbations s'annoncent plus mesurées.
A lire : Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre
"Il n'y aura qu'une centaine de contrôleurs aériens déclarés grévistes.
Ils ont encore la possibilité de se rétracter avant ce soir, 18h, ce qui permettra d’assurer un service quasi normal pour les vols dans notre pays.
Quelques retards sont à prévoir — je pense notamment au sud de la France, où la mobilisation est un peu plus importante — mais globalement, l'ensemble des vols prévus, et c'est une information importante, sera maintenu.
Pas de difficultés majeures, notamment sur les aéroports parisiens, comme nous l'a confirmé le groupe ADP," peut souffler Philippe Tabarot.
Un ouf de soulagement pour les professionnels du tourisme, même s’il sera de courte durée, puisque le SNCTA a reporté son préavis de grève aux 7, 8 et 9 octobre 2025 !
Grève du 18 septembre : quel trafic pour Air France ?
Du côté de la compagnie nationale, la journée ne devrait pas être vraiment perturbée.
"Air France prévoit d’assurer la totalité de son programme de vols. Des retards et des annulations de dernière minute ne sont toutefois pas à exclure", nous indique un porte-parole du transporteur.
