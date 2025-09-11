Grève du 18 septembre : SNCF, RATP, aérien... à quoi s'attendre ?

De plus, ce trafic disparate devrait aussi se retrouver en Île de France.



" Au niveau des Transiliens, le trafic sera normal sur la ligne J, mais aussi sur le tramway T12 et T13, quand il sera légèrement perturbé sur la ligne B.



Par contre, il s'annonce perturbé sur la ligne K, la ligne L et la ligne V, et un trafic qui sera fortement perturbé sur les lignes H, N, R, T, U.



La RATP prévoit un trafic beaucoup plus perturbé que jeudi dernier sur l'ensemble du réseau. Et nous invitons bien sûr les voyageurs qui en ont la possibilité de privilégier le télétravail, différer un certain nombre de déplacements par rapport à ces situations, " poursuit le ministre.



Pendant que les lignes automatiques n'auront aucun problème, le trafic sera plus perturbé, mais sécurisé véritablement aux heures de pointe, pour les lignes de métro 7, 9, 10 et 13.



La situation sera beaucoup plu délicate, même si le trafic sera assuré uniquement aux heures de pointe sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 8, 11 et 12 du métro parisien.