TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Le SNCTA suspend le préavis de grève du 18 septembre 2025


C'est une nouvelle qui va donner un peu d'air aux professionnels du tourisme. La grève du 18 septembre, à l'initiative de l'intersyndicale, connaît une défection et pas des moindres. Le SNCTA a annoncé dans un communiqué la suspension de son préavis de grève du 18 septembre 2025.


Rédigé par le Vendredi 12 Septembre 2025

Le SNCTA suspend le préavis de grève du 18 septembre 2025 - Depositphotos
Le SNCTA suspend le préavis de grève du 18 septembre 2025 - Depositphotos
Aerticket
Les professionnels et voyageurs vont pouvoir pousser un (petit) ouf de soulagement.

Alors que le 18 septembre 2025 l'intersyndicale appelait à un mouvement de grève dans tout le pays, un syndicat fera défection. En effet, le SNCTA, majoritaire chez les contrôleurs aériens, vient d'annoncer la suspension de son préavis.

La raison de cette décision réside dans la démission du gouvernement et l'absence, pour l'heure, de nouveau ministre des Transports.

Le 5 septembre 2025, le décret 2025-912 instaurait la mise en place de pointeuses biométriques d'ici la fin de l'année. Une disposition qui avait suscité les foudres des syndicats et entraîné une grève paralysant une partie du ciel français.

Ce texte officiel a été signé quelques jours avant la démission du gouvernement, un procédé jugé "inacceptable".

Dans ces conditions, "la date du 18 septembre n’est plus compatible avec la possibilité de faire aboutir les revendications, faute d’interlocuteurs et de temps nécessaire qui leur serait consacré."

Contrôle aérien : vers une grève les 7, 8 et 9 octobre 2025 !

Autres articles
Et ce répit sera malheureusement de courte durée pour les professionnels du tourisme.

Le préavis du 18 septembre 2025 est seulement suspendu, et le mouvement social devrait frapper les tours de contrôle françaises le mois suivant.

Il a été reporté "aux dates initialement prévues pour la suite de la mobilisation, les 7, 8 et 9 octobre 2025, de la prise de service du matin (le 7) jusqu’à la fin du service de nuit (le lendemain du 9)."

Une façon de mettre la pression sur le futur ministre des Transports.

Le SNCTA rappelle aussi que, même si les dates sont reportées, la mobilisation reste pleine et entière.

Il demande "le respect des engagements passés, la défense du contrôle aérien et la garantie de l’avenir de la navigation aérienne."

Dans son tract daté du 26 août annonçant le préavis, le syndicat demandait la mise en œuvre immédiate du rattrapage intégral de l’inflation 2024, un mécanisme prévu par les plans de performance, comme dans l'ensemble des services de navigation en Europe.

De plus, le SNCTA dénonçait un management toxique, symbolisé surtout par l'instauration de la désormais célèbre pointeuse.

"Cette gouvernance est un échec et rend impossible toute avancée constructive. Le comité national affirme que les conditions nécessaires pour travailler en partenariat ne sont plus réunies et exige un changement profond du management de la direction des opérations.

Face à l’absence de réponses concrètes et à l’échec du dialogue social, le comité national mandate son bureau national pour déposer un préavis de grève nationale," expliquait le communiqué le mois dernier.

Depuis, le patron de la DGAC a changé et le ministre n'est plus en fonction.

Lu 1735 fois

Tags : controleur aerien, dgac, greve aerien, sncta
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 12 Septembre 2025 - 13:30 easyJet investit dans un système de navigation de nouvelle génération

Vendredi 12 Septembre 2025 - 07:37 Évolution de carrière des PNC : chef de cabine et après ?

Climats du Monde

Brand news AirMaG

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails
Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière...
Dernière heure

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

easyJet investit dans un système de navigation de nouvelle génération

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !
Partez en France

Partez en France

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026

Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias