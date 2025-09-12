Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Les professionnels et voyageurs vont pouvoir pousser un (petit) ouf de soulagement.
Alors que le 18 septembre 2025 l'intersyndicale appelait à un mouvement de grève dans tout le pays, un syndicat fera défection. En effet, le SNCTA, majoritaire chez les contrôleurs aériens, vient d'annoncer la suspension de son préavis.
La raison de cette décision réside dans la démission du gouvernement et l'absence, pour l'heure, de nouveau ministre des Transports.
Le 5 septembre 2025, le décret 2025-912 instaurait la mise en place de pointeuses biométriques d'ici la fin de l'année. Une disposition qui avait suscité les foudres des syndicats et entraîné une grève paralysant une partie du ciel français.
Ce texte officiel a été signé quelques jours avant la démission du gouvernement, un procédé jugé "inacceptable".
Dans ces conditions, "la date du 18 septembre n’est plus compatible avec la possibilité de faire aboutir les revendications, faute d’interlocuteurs et de temps nécessaire qui leur serait consacré."
Contrôle aérien : vers une grève les 7, 8 et 9 octobre 2025 !
Et ce répit sera malheureusement de courte durée pour les professionnels du tourisme.
Le préavis du 18 septembre 2025 est seulement suspendu, et le mouvement social devrait frapper les tours de contrôle françaises le mois suivant.
Il a été reporté "aux dates initialement prévues pour la suite de la mobilisation, les 7, 8 et 9 octobre 2025, de la prise de service du matin (le 7) jusqu’à la fin du service de nuit (le lendemain du 9)."
Une façon de mettre la pression sur le futur ministre des Transports.
Le SNCTA rappelle aussi que, même si les dates sont reportées, la mobilisation reste pleine et entière.
Il demande "le respect des engagements passés, la défense du contrôle aérien et la garantie de l’avenir de la navigation aérienne."
Dans son tract daté du 26 août annonçant le préavis, le syndicat demandait la mise en œuvre immédiate du rattrapage intégral de l’inflation 2024, un mécanisme prévu par les plans de performance, comme dans l'ensemble des services de navigation en Europe.
De plus, le SNCTA dénonçait un management toxique, symbolisé surtout par l'instauration de la désormais célèbre pointeuse.
"Cette gouvernance est un échec et rend impossible toute avancée constructive. Le comité national affirme que les conditions nécessaires pour travailler en partenariat ne sont plus réunies et exige un changement profond du management de la direction des opérations.
Face à l’absence de réponses concrètes et à l’échec du dialogue social, le comité national mandate son bureau national pour déposer un préavis de grève nationale," expliquait le communiqué le mois dernier.
Depuis, le patron de la DGAC a changé et le ministre n'est plus en fonction.
