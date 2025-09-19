Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?

Étaient présents SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, la RATP, Transdev, Aéroports de Paris, ainsi que les directions de la DGAC et de la DGITM. Selon le communiqué, les perturbations devraient rester limitées, tant sur le rail que sur les réseaux urbains et le transport aérien.



D’après les informations transmises par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, le trafic des TGV devrait être assuré normalement.



Quelques perturbations sont toutefois attendues sur les lignes TER, RER, Transilien et Intercités, sans qu’elles ne soient jugées majeures.



Sur le réseau RATP, les services seront assurés normalement. La seule exception concerne le RER B sur le périmètre RATP, où le trafic devrait rester quasi-normal, avec de possibles ajustements mineurs.



