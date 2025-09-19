Grève 2 octobre : quel impact dans les transports ?

Après les conflits sociaux du 10 et du 18 septembre, une nouvelle journée se prépare dans deux jours.
L’intersyndicale (CGT, CFDT, FO, CFTC, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC) a appelé à un nouveau rassemblement national, le 2 octobre 2025. Les syndicats entendent protester contre l'austérité budgétaire, notamment dans la fonction publique.
Cette journée constitue une mise en garde envoyée au Premier ministre, qui devra présenter le projet de loi de finances, attendu au plus tard le 13 octobre à l’Assemblée nationale.
Alors que le mouvement s'annonce suivi dans l’Éducation nationale, selon Public Sénat,. il devrait beaucoup moins impacter le secteur des transports.
Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports, a réuni le 30 septembre les principaux acteurs du secteur afin de dresser un état des lieux des prévisions de trafic et des plans de transport adaptés à la mobilisation du 2 octobre.
Grève 2 octobre : aucun impact sur le trafic TGV et aérien
Étaient présents SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, la RATP, Transdev, Aéroports de Paris, ainsi que les directions de la DGAC et de la DGITM. Selon le communiqué, les perturbations devraient rester limitées, tant sur le rail que sur les réseaux urbains et le transport aérien.
D’après les informations transmises par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, le trafic des TGV devrait être assuré normalement.
Quelques perturbations sont toutefois attendues sur les lignes TER, RER, Transilien et Intercités, sans qu’elles ne soient jugées majeures.
Sur le réseau RATP, les services seront assurés normalement. La seule exception concerne le RER B sur le périmètre RATP, où le trafic devrait rester quasi-normal, avec de possibles ajustements mineurs.
Dans le même temps, le secteur aérien ne prévoit pas de perturbations significatives.
Si 75 grévistes se sont déclarés, seuls des retards ponctuels sont attendus, sans impact notable sur les aéroports parisiens ni sur l’organisation globale du trafic.
Pour rappel, les contrôleurs aériens ont déposé un préavis de grève qui s'étend du 7 au 9 octobre. D'après nos informations, le mouvement s'annonce suivi.
Une rencontre a eu lieu le 24 septembre 2025 entre l'intersyndicale et Sébastien Lecornu, les représentants des salariés ont évoqué une occasion manquée.
"Le Premier ministre a expliqué qu’il n’était pas en mesure de connaître la copie finale du budget 2026 qui sera adoptée par le Parlement, alors que l’intersyndicale attendait au moins des pistes sur une copie initiale.
Ni rupture avec les mesures présentées en juillet, ni engagement sur ce que pourraient être des mesures de justice sociale et fiscale," a commenté le communiqué de la CFDT.
