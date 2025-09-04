10 et 18 septembre : journées noires dans les aéroports et les transports ? - Depositphotos.com Auteur encrier
La journée de blocage du 10 septembre, et celle du 18 septembre, pourraient se révéler un sacré casse-tête pour les agences de voyages et leurs clients !
En effet, plusieurs syndicats - au sein d'Air France et de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) - se joignent à ces deux mouvements.
Pour rappel, SUD Aérien appelle à la grève et au blocage des aéroports le 10 septembre.
De son côté, l'intersyndicale a aussi appelé les travailleurs à se mettre en grève le 18 septembre 2025. À cela s'ajoute la mobilisation du SNCTA, le premier syndicat des contrôleurs aériens.
Mais ce n'est pas tout. Plusieurs syndicats d'Air France encouragent les salariés de la compagnie à suivre le mouvement.
C'est le cas de la CGT Air France qui appelle "à la grève et à la manifestation" les 10 et 18 septembre 2025.
10 et 18 septembre : appel à la grève des contrôleurs et de plusieurs syndicats Air France
De son côté FO Air France rejoindra l’appel interprofessionnel du 18 septembre et a déposé un préavis de grève de 1h à 24 heures.
Idem du côté de la CFDT Air France, deuxième organisation représentative, qui est sur la même ligne, appelant "à la grève sur une journée, le 18".
De son côté, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a déclaré qu'il ne se joindrait pas au mouvement, ni le 10, ni le 18 septembre.
A noter qu'il est encore trop tôt pour connaître le véritable impact sur le trafic aérien. Les prévisions seront publiées seulement 24h à 48h avant les grèves prévues.
10 et 18 septembre : quels impacts à la SNCF et à la RATP ?
Sur les rails aussi, les voyageurs pourraient connaître des perturbations, trois syndicats de cheminots ayant répondu à l'appel de l'intersyndicale.
Il s'agit de la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et la CFDT-Cheminots (regroupant 70% des votes aux dernières élections professionnelles) qui seront sur le pied de guerre le 18 septembre.
De son côté, SUD-Rail, syndicat de la SNCF a choisi la date du 10 septembre pour se mobiliser et appelle à "tout bloquer".
Enfin, à la RATP, les quatre principaux syndicats - CGT, FO, Unsa Mobilité et la CFE-CGC - ont appelé à la grève le 18 septembre dans un communiqué commun.
Enfin un 5e syndicat de la RATP, La Base appelle à "tout bloquer" le 10 septembre.
