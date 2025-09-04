10 et 18 septembre : journées noires dans les aéroports et les transports ?

La journée de blocage du 10 septembre, et celle du 18 septembre, pourraient se révéler un sacré casse-tête pour les agences de voyages et leurs clients !



En effet, plusieurs syndicats - au sein d'Air France et de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) - se joignent à ces deux mouvements.



Pour rappel, SUD Aérien appelle à la grève et au blocage des aéroports le 10 septembre.



De son côté, l'intersyndicale a aussi appelé les travailleurs à se mettre en grève le 18 septembre 2025. À cela s'ajoute la mobilisation du SNCTA, le premier syndicat des contrôleurs aériens.



Mais ce n'est pas tout. Plusieurs syndicats d'Air France encouragent les salariés de la compagnie à suivre le mouvement.



C'est le cas de la CGT Air France qui appelle "à la grève et à la manifestation" les 10 et 18 septembre 2025.