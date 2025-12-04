Center Parcs dévoile Friends, son nouveau programme de fidélité

Center Parcs Europe dévoile Friends, son programme de fidélité renouvelé, construit autour de quatre principes : reconnaissance, récompense, surprise et transparence - DepositPhotos.com, Olivier26
Center Parcs Europe présente Friends, son programme de fidélité renouvelé après plus de vingt ans sans évolution majeure.
Construit autour de quatre principes - reconnaissance, récompense, surprise et transparence -, il vise à valoriser les différentes formes de fidélité observées parmi les 4,4 millions de clients accueillis chaque année.
L’intégration au programme est automatique dès le premier séjour, avec une rétroactivité de trois ans, ce qui représente déjà 1,9 million de membres.
La structure repose sur trois badges principaux. « Premier bourgeon » est attribué dès l’entrée dans le programme et donne accès à des offres personnalisées et à des avantages partenaires.
« Fidèle aventurier » comporte trois niveaux, qui sont débloqués en fonction du nombre de séjours : 2 séjours pour le niveau 1, 7 séjours pour le niveau 2, 15 séjours pour le niveau 3, avec des bénéfices tels que des crédits pour les activités, des attentions en hébergement, des préférences d’emplacement ou l’early check-in offert. Les clients du niveau 3, soit quinze séjours sur trois ans, reçoivent un séjour offert et des entrées journée à transmettre à leurs proches.
Le badge « Chasseur d’horizon » récompense quant à lui la découverte de plusieurs pays : deux pays visités donnent accès au premier niveau, quatre pays au second, avec des attentions locales dans les domaines concernés.
Friends, un levier pour renforcer la fidélisation et mieux personnaliser la relation client
Friends s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la connaissance client et à renforcer la répétition des séjours.
En effet, Center Parcs a mobilisé un écosystème multicanal - appels, emails, retours web, réseaux sociaux, avis - afin d’analyser les interactions et d’adapter les réponses en temps réel.
Pour cela, la marque s’appuie sur des outils intégrant des données émotionnelles et comportementales, pour optimiser le parcours avant, pendant et après le séjour.
Près de 50% de la clientèle est aujourd’hui fidèle, ce qui confère au programme un rôle central dans la réduction du délai entre deux séjours.
L’objectif est d’offrir une expérience unifiée et accessible depuis My Center Parcs et l’application mobile, où les membres peuvent suivre leur progression et leurs avantages.
A lire aussi : Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !
