TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Center Parcs dévoile Friends, son nouveau programme de fidélité

Un dispositif repensé pour mieux valoriser les séjours


Center Parcs rajeunit son programme de fidélité en lançant Friends. Déjà actif pour 1,9 million de membres, il repose sur des badges, des niveaux et des avantages cumulables pour récompenser la récurrence des séjours et la diversité des destinations visitées.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

Center Parcs Europe dévoile Friends, son programme de fidélité renouvelé, construit autour de quatre principes : reconnaissance, récompense, surprise et transparence - DepositPhotos.com, Olivier26
Center Parcs Europe dévoile Friends, son programme de fidélité renouvelé, construit autour de quatre principes : reconnaissance, récompense, surprise et transparence - DepositPhotos.com, Olivier26
Assurever
Center Parcs Europe présente Friends, son programme de fidélité renouvelé après plus de vingt ans sans évolution majeure.

Construit autour de quatre principes - reconnaissance, récompense, surprise et transparence -, il vise à valoriser les différentes formes de fidélité observées parmi les 4,4 millions de clients accueillis chaque année.

L’intégration au programme est automatique dès le premier séjour, avec une rétroactivité de trois ans, ce qui représente déjà 1,9 million de membres.

La structure repose sur trois badges principaux. « Premier bourgeon » est attribué dès l’entrée dans le programme et donne accès à des offres personnalisées et à des avantages partenaires.

« Fidèle aventurier » comporte trois niveaux, qui sont débloqués en fonction du nombre de séjours : 2 séjours pour le niveau 1, 7 séjours pour le niveau 2, 15 séjours pour le niveau 3, avec des bénéfices tels que des crédits pour les activités, des attentions en hébergement, des préférences d’emplacement ou l’early check-in offert. Les clients du niveau 3, soit quinze séjours sur trois ans, reçoivent un séjour offert et des entrées journée à transmettre à leurs proches.

Le badge « Chasseur d’horizon » récompense quant à lui la découverte de plusieurs pays : deux pays visités donnent accès au premier niveau, quatre pays au second, avec des attentions locales dans les domaines concernés.

Friends, un levier pour renforcer la fidélisation et mieux personnaliser la relation client

Autres articles
Friends s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer la connaissance client et à renforcer la répétition des séjours.

En effet, Center Parcs a mobilisé un écosystème multicanal - appels, emails, retours web, réseaux sociaux, avis - afin d’analyser les interactions et d’adapter les réponses en temps réel.

Pour cela, la marque s’appuie sur des outils intégrant des données émotionnelles et comportementales, pour optimiser le parcours avant, pendant et après le séjour.

Près de 50% de la clientèle est aujourd’hui fidèle, ce qui confère au programme un rôle central dans la réduction du délai entre deux séjours.

L’objectif est d’offrir une expérience unifiée et accessible depuis My Center Parcs et l’application mobile, où les membres peuvent suivre leur progression et leurs avantages.

A lire aussi : Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Lu 176 fois

Tags : center parcs
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 4 Décembre 2025 - 07:27 Noël : une période sensible pour les cyberattaques !

Mercredi 3 Décembre 2025 - 14:00 Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
Derrière chaque succès du secteur du voyage se cachent des solutions technologiques capables...
Dernière heure

Center Parcs dévoile Friends, son nouveau programme de fidélité

Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Edeis Culture reprend la gestion de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international
Partez en France

Partez en France

Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Production

Production

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026
AirMaG

AirMaG

Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations

Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Center Parcs dévoile Friends, son nouveau programme de fidélité

Center Parcs dévoile Friends, son nouveau programme de fidélité
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
HotelMaG

Hébergement

InterContinental revient à Prague en 2029

InterContinental revient à Prague en 2029
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias