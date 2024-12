Découvrez les 5 nouveautés du Center Parcs Les Hauts de Bruyères en 2024

En parallèle de la modernisation des hébergements, les infrastructures du domaine ont également bénéficié de travaux d’envergure. L’espace de jeux intérieurs Action Factory a été entièrement transformé, proposant de nouvelles activités comme un parcours ninja, une zone de réalité virtuelle, un mur d’escalade, et une Gametown. Les vestiaires de l’Aqua Mundo, les boutiques et les espaces de restauration ont également été modernisés.



Le parcours client a été repensé pour fluidifier les arrivées avec un nouvel espace d’accueil à l’entrée du site, tandis que la signalétique et les voiries ont été améliorées pour favoriser la piétonisation. Ces évolutions s’ajoutent aux infrastructures existantes, telles que le spa Deep Nature, rénové en 2022, et un nouveau Desk Photos « Tap my Day », qui enrichit les souvenirs des visiteurs.



Avec environ 900 000 nuitées par an et plus de 8 millions de clients accueillis depuis son ouverture, le Domaine Les Hauts de Bruyères entame un nouveau chapitre, visant à répondre aux attentes d’une clientèle toujours plus exigeante et diversifiée.