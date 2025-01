Comment Center Parcs se "décentre" pour attirer de nouveaux clients

En rénovant son offre, Center Parcs entend séduire les familles (le cœur de cible) devenues plus exigeantes, mais aussi de plus en plus les jeunes couples ou groupes d’amis souhaitant se reconnecter à la nature.



85% réservent en direct, le solde étant constitué pour l’essentiel par des ventes via les comités sociaux et économique des entreprises. La part des ventes via les agences de voyages (notamment en ligne) est anecdotique.



L’enseigne souhaite également développer le tourisme d’affaires sur quelques sites disposant d’équipements adéquats. Il ne représente que 3% des clients mais contribue à lisser la fréquentation tout au long de l’année.