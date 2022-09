Pierre & Vacances : Georges Sampeur, président du CA, succède à Gérard Brémond

La réalisation des opérations de restructuration s’accompagne d’un renouvellement intégral du Conseil d’administration, désormais présidé par M. Georges Sampeur.



Ce dernier a informé la Société qu’il se portera acquéreur, auprès de Fidera et Pastel Holding ainsi que sur le marché, d’actions de la Société pour un montant total d’un million d’euros.



Par ailleurs, le Conseil d’administration, réuni ce jour, a notamment renouvelé le mandat de Directeur Général de Franck Gervais pour une durée indéterminée.



« Je suis extrêmement honoré de succéder à Gérard Brémond comme Président du Conseil d’Administration du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.



Mesurant toute la responsabilité d’hériter de 55 années d’une aventure qui a marqué le tourisme français et européen je souhaite en premier lieu, rendre hommage à son fondateur pour sa vision entrepreneuriale.



Une nouvelle ère s’ouvre pour le Groupe dans un contexte économique perturbé mais je suis convaincu de ses qualités afin de trouver les solutions qui satisferont ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires et ses actionnaires.



J’apporterai tout mon soutien à l’équipe de management et à son Directeur général Franck Gervais pour réussir le plan de relance initié ces derniers mois...