Pierre & Vacances : vente, projet, musique… Gérard Brémond se confie 🔑

J’y crois et j’y ai toujours cru. Car la sensibilité écologique est de plus en plus élevée, encore davantage depuis la pandémie. La prise de conscience va donc entraîner des actions en faveur de la protection de l’environnement de plus en plus efficaces.



De la part de tous. Nous allons, je crois plutôt dans le bon sens. Pour ma part, et malgré les nombreuses critiques, dont j’ai été la cible dès la naissance d’Avoriaz, j’ai toujours été convaincu de ménager la nature et l’environnement. Mais, j’ai un regret…

je regrette de ne pas avoir été plus convaincant, car il m’a fallu contrer en permanence la radicalisation de certaines associations, les excès des idéologues et ce que je nomme les « égologistes ».



Avec plus de dialogue, plus d’ouverture, nous aurions pu progresser ensemble efficacement. C’est dommage.



Heureusement nous avons démontré dans de nombreux projets notre capacité à nous adapter face aux nouveaux enjeux environnementaux et notre volonté de respecter la nature et sa diversité.