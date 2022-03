Center Parcs dévoile enfin son premier domaine dans le Sud-Ouest

Les travaux ont été souvent interrompus, notamment par la crise sanitaire, et la livraison du domaine Les Landes de Gascogne s’effectue avec bien deux ans de retard.Mais elle ouvre une nouvelle perspective pour le groupe qui n’a pas totalement résolu sa nouvelle organisation opérationnelle après sa nécessaire recapitalisation.Le programme est ambitieux avec une offre de loisirs résidentiels imposante à juste une centaine de kilomètres de la métropole bordelaise, avec une ouverture sur les richesses touristiques et gastronomiques duet des cottages Insolites baptisés « Explorer » ou « Ferme » accueillant jusqu’à 12 personnes) :- 221 cottages Comfort de 42 à 92 m²- 159 cottages VIP de 49 à 192 m²- 11 cottages thématisés Ferme de 88 m²- 10 cottages insolites Explorer de 91 m²dont :- un Aqua Mundo et spa de 4 200 m²- un spa de 450 m²- un bowling de 750 m²- une salle de séminaire de 250 m²- une zone jeux enfants couverte « Action Factory » de 900 m²- la Ferme des Enfants et le Poney Club sur 300m² et 2 000 m² de pâturageEntièrement piéton, le domaine repose sur un ancrage local fort. Outre le cœur de village à l’esprit bastide qui accueillera une, cet ancrage se traduit dans la restauration et l’architecture des bâtiments ainsi que dans les excursions et visites proposées dans la région.