Pierre & Vacances : que va faire Atream dans le projet de recapitalisation ?

C'est l'un des sujets de la rentrée et même de l'année, dans l'écosystème touristique : est-ce Pierre & Vacances va être renfloué et donc se sauver ?Le groupe créé par Gérard Brémond à la fin des années 1960 affichait dernièrement une dette supérieure à 1 milliard d'euros. Alors que l'activité touristique est devenue plus erratique, le géant vacille.Faisant face à l'obligation de se recapitaliser fortement, Pierre & Vacances semble avoir trouvé preneur, malgré les montants considérables.Ainsi, Atream confirme ce lundi 20 décembre 2021 être en négociations exclusives aux côtés de Fidera et Alcentra dans le cadre du processus d’adossement du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs.