Pierre & Vacances accélère la transition énergétique en montagne

Ce chantier contribue au dynamisme économique local et affirme notre engagement en faveur d’un tourisme durable

La future résidence Capella fait face à des défis liés à la rénovation énergétique et à la préservation des espaces naturels en montagne.. À terme, la résidence devrait passer d’une étiquette DPE F à une DPE D, atteignant un niveau d'excellence du label BBCA.Les améliorations prévues incluent l’isolation renforcée par l’intérieur, l’installation de fenêtres double vitrage performantes et l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux. Le projet, mené en collaboration avec des entreprises locales, se déroulera en deux phases : la rénovation intérieure des 143 hébergements d’ici mai 2025, suivie de la modernisation des façades.», souligne. En intégrant des solutions modernes tout en respectant le patrimoine architectural, la résidence Capella vise à offrir une, avec desconçus spécialement pour les familles.