Pierre & Vacances vise 2 900 nouveaux appartements sous enseigne

La marque tient à maintenir un certain équilibre entre le littoral et la montagne, où il est déjà très présent, et des sites plus ruraux : « A la montagne, nous poursuivons les implantations dans les Alpes françaises et les Pyrénées, et nous explorons les massifs alpins suisses et autrichiens », explique Alexis Boudrand.



« Sur le littoral, qui occupe la majorité des nouveaux projets, nous privilégions les sites méditerranéens en France, mais aussi en Espagne et en Italie, et sur les côtes portugaises ».



Dans l’esprit de sa campagne de communication actuelle, Pierre & Vacances veut conserver l’image et la réalité d’une offre accessible à tous, proposant du 3* au 5*. Mais la réalité économique des nouveaux développements conduit à pousser aussi la montée en gamme avec un coup de pouce à la marque Premium.



« Notamment sur la montagne, le foncier nous amène à privilégier les résidences Premium », explique Grégory Sion, qui se montre très confiant sur l’avenir des massifs à court et moyen terme.



« Nous le sommes pour plusieurs raisons, d’abord parce que nous privilégions les stations de haute altitude en capacité d’assurer le bon enneigement des pistes, et, d’autre part, parce que nous constatons un engouement de plus en plus réel pour la montagne l’été, que nous allons entretenir par nos offres et des partenariats avec des prestataires d’activités locaux ».



« Je modèrerai le propos en indiquant que mes recherches de développement touchent aussi les stations plus basses mais connectées avec de grands domaines skiables et qui offrent de belles opportunités », intervient Alexis Boudrand.