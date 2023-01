Un nouveau départ pour Center Parcs qui change d'identité visuelle

Né il y a 55 ans aux Pays-Bas, le concept Center Parcs repose surautour, notamment mais pas seulement, de la bulle tropicale.Le succès a été fulgurant en Europe du Nord et en France après le rachat du groupe (à l’exception de la filiale anglaise) par Pierre et Vacances.L'offre proposée en mid-week ou week-end offrait des opportunités complémentaires pour des séjours plus ou moins longs pour les familles ou les groupes d’amis. Il n’était pas rare d’atteindre des scores de 90% - 95% de taux d’occupation (TO).. Une réaction devenait nécessaire.Elle est donc menée par un nouveau tandem : Franck Gervais à la direction générale du groupe et Olivier Garaïalde à la direction générale de Center Parcs Europe.Son périmètre comprend lesaujourd’hui opérationnels dont 9 aux Pays-Bas, 7 en Belgique, 6 en Allemagne et 7 en France. Cela représente quelque, venus pour la plupart en famille dansOlivier Garaïalde est passé par l’univers de l’hospitality chez Disney et la Compagnie des Alpes avant de faire une escale de quelques années à Abu Dhabi pour y développer des parcs de loisirs.Il a donc une bonne connaissance de l’expérience client et des attentes en matière d’hébergement de loisirs. C’est cette vision qui a présidé à la redéfinition de la feuille de route pour (re)dynamiser un concept porteur.