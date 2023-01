Franck Gervais (Pierre&Vacances) : "Devenir exclusivement opérateur touristique" 🔑

TourMaG : La « Réinvention » du modÚle et sa stabilisation vont-elles conduire à une modération dans le développement ?



Franck Gervais : La promesse client impose encore davantage de cohérence dans notre offre. Le positionnement plus haut de gamme également conduit à faire des choix. Mais cela ne veut pas dire que le développement est stoppé pour autant. Nous serons beaucoup plus sélectifs en nous appuyant sur nos partenaires pour la construction de nouveaux sites.



Nous avons plusieurs axes : le premier est de maintenir le « stock » des appartements Pierre & Vacances autour de 12 000 unitĂ©s en faisant face Ă sa diminution volontaire suite au non renouvellement de baux commerciaux, Ă l’abandon de rĂ©sidences qui ne gĂ©nĂšrent pas de marge suffisante ou ne correspondent plus aux critĂšres de qualitĂ©.



La baisse de notre stock sera notamment compensée par de nouveaux développements avec des baux commerciaux, mais aussi par des franchises et des contrats de management qui seront annoncés prochainement.



En ce qui concerne Center Parcs, le modĂšle de dĂ©veloppement va s’apparenter Ă la derniĂšre ouverture dans le Lot et Garonne, Les Landes de Gascogne, des domaines plus petits, avec 400 cottages implantĂ©s sur environ 120 hectares, des activitĂ©s nature et locales.



Et donc plus facilement acceptés par les collectivités locales, les associations environnementales avec lesquelles nous souhaitons co-construire. Nous allons célébrer prochainement le premier anniversaire des Landes de Gascogne qui illustre parfaitement que le développement touristique peut se faire dans le respect de son environnement et avec un bénéfice important en termes de retombées économiques pour le territoire. </span>