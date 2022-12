Pierre & Vacances - Center Parcs sort de la procédure de sauvegarde

Pour mémoire, les Villages Nature est un projet porté conjointement par EuroDisney et Pierre et Vacances Center Parcs qui ont créé une joint-venture dédiée. EuroDisney a mis les terrains de son village de tentes Davy Crockett dans la corbeille et participé au financement du projet.Le groupe immobilier de loisirs a mis en marche son expertise pour proposersur les quatre éléments de la Nature, l’Eau, le Feu, la Terre et le Vent.Résolument écologique, le concept des Villages Nature a mis du temps à sortir de terre, plus de 10 ans d’études et de travaux, et un peu de mal à trouver son public. Les tendances de fond autour du retour à la nature, à la proximité, à la convivialité au sein du cocon familial ou amical ont boosté sa fréquentation récente.Avec la phase 1, les Villages Nature offrent plus de 850 logements, appartements avec vue sur le lagon ou cottages dans les bois, en plus de nombreux équipements de loisirs : bulle tropicale, spa, ferme pédagogique…. A terme, il doit frôler 1 160 logements, quand les nouveaux investissements seront achevés.