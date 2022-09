Pierre & Vacances - Center Parcs s’intéresse au tourisme de proximité

Le potentiel du tourisme est immense et notre responsabilité partagée est qu’il se matérialise pleinement

Pour la Journée mondiale du tourisme 2022, l’OMT invite l’ensemble des acteurs, depuis les travailleurs du secteur jusqu’aux touristes eux-mêmes, en passant par les petites entreprises, les grandes sociétés et les gouvernements, à engager une réflexion et à repenser notre action et nos façons de faire.

Cette Journée internationale se tient le 27 septembre autour d’un thème global : «» pour imaginer autrement la croissance, en taille et en importance, du secteur.Tous les États membres de l’OMT et les acteurs de l’ensemble de la filière sont invités à la promouvoir et son thème central. «», a déclaré le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.Comme contribution à la JMT 2022 , le groupe Pierre & Vacances Center-Parcs dévoile une étude menée par Asterès , think-tank économique, définissant et analysant, pour la première fois, le poids économique et environnemental du tourisme de proximité en France.