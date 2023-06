MICE : les villages clubs vont chercher leur part du gâteau

« Avec la crise sanitaire, l’activité a connu un arrêt de 6 à 8 mois. Nous ne nous attendions pas à une reprise dès le début de l’année 2021, avec une montée en puissance en juin 2021. Il ne s’agissait pas que de reports, mais de nouvelles demandes. 2022 a été la confirmation de la tendance, qui se poursuit encore aujourd’hui »

« Nous avons retrouvé les niveaux d’avant covid. 1 500 événements par an, dont 700 événements portés par le marché Français »

« La crise a été violente pour tous, en termes d’isolement, de manque de communication, il y a un besoin extrêmement puissant de se retrouver en vrai, d’échanger, de se connaître. Les outils digitaux ont cassé la relation humaine »

« C'est un segment à fort potentiel puisque nous constatons une progression de +30% des réservations sur l'offre MICE depuis 2018. Cela représente aujourd'hui plus de 800 évènements par an en France avec un volume d'activité qui dépasse 20% des ventes indirectes »

« Cette activité se développe de plus en plus et notamment sur de plus petits effectifs et des durées courtes en proximité, mais offre une alternative intéressante pour des clients à la recherche de sites naturels et authentiques. Et surtout des clientèles à la recherche d'activités plus tournées autour du sport, de la nature, activités de plein air et développement durable »,

La bonne dynamique du MICE ne se dément pas. Si le segment n’est pas le cœur de métier des villages clubs, il reste stratégique et permet d'optimiser l'activité des sites toute l'année., explique Véronique Bertrand, directrice Meetings & Events du Club Med sur le marché Français.Au Club Med, 60 resorts répartis dans 24 pays accueillent des événements. Le MICE représente 10% du volume d’affaires global de la marque au trident., précise Véronique Bertrand., poursuit-elle.Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs confirme la bonne dynamique du MICE., affirme Vanna Bozzato, Head of MICE Department de Pierre & Vacances-Center Parcs.En France, le groupe propose 16 sites (9 sites Pierre & Vacances à la mer, à la montagne et à la campagne et 7 domaines Center Parcs en pleine nature) pour accueillir les évènements d'entreprise : de l'organisation d'un comité de direction à la privatisation complète d'un site pouvant accueillir jusqu'à 4 000 collaborateurs.Même constat chez VVF Villages qui propose une offre séminaire/MICE sur une vingtaine de sites en France.note Grégoire Mallet, directeur marketing chez VVF Villages, pour qui le MICE correspond à