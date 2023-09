Pierre & Vacances veut "convaincre les CSP+ d'abandonner l'avion"

En avril 2024, une nouvelle résidence ouvrira à Saint-Cyprien, grâce à un contrat de franchise.



Autre axe de travail, pour le groupe : les saisonniers.



Après les difficultés pour boucler les équipes, notamment durant la crise sanitaire, Pierre & Vacances veut fidéliser les meilleurs éléments et ne plus connaitre les ennuis des campagnes de recrutement passée.



" Nous avons mis en place un plan il y a deux ans, que nous avons revu.



Nous proposons des hébergements de qualité en montagne, et aussi de pouvoir partir gratuitement à la fin de la saison dans une de nos résidences, afin qu'ils vivent l'expérience client, " révèle Grégory Sion.



De plus, un poste a été créé pour gérer et animer la communauté des saisonniers, pour permettre une évolution géographique et professionnelle des travailleurs.



Sur la question de la transition durable, l'entreprise essaie d'amener les clients dans sa politique de réduction de la consommation d'énergie.



" Tout l'enjeu est d'impliquer les clients, de façon assez légère.



Nous vendons des vacances, donc il ne faut pas alourdir cette période. Nous avons travaillé sur l'expression du plan de sobriété et cela porte ses fruits, puisque la consommation d'énergie a baissé de 7%, quand l'eau a été réduite de 6, durant l'été, " se félicite Stéphanie Giniès, la directrice marketing et e-commerce Pierre & Vacances.



De plus les collaborateurs sont formés, par une fresque du climat, puis des formations vidéo en interne et enfin des évaluations des émissions des collaborateurs.



Outre, les investissements dans la communication, la formation et les établissements, Pierre & Vacances souhaite convaincre ses clients de ne... pas prendre l'avion.



" Nous souhaitons convaincre les CSP+ adeptes de l'avion de changer leurs habitudes pour revenir sur un tourisme domestique.



Dès septembre, nous allons incarner cette posture par une offre de remboursement, si le trajet se fait en train, pour rendre la réduction de l'empreinte carbone désirable, " s'enthousiasme Stéphanie Giniès.