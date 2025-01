Hiver : quel bilan pour Pierre & Vacances en montagne ?

Parmi les destinations phares, le domaine des Portes du Soleil arrive en tête, avec la résidence Premium L’Armara à Avoriaz., incluant Méribel et Les Menuires, etfigurent également dans le top 3 des stations les plus populaires.Concernant la clientèle, la, avec 49% de clientèle nationale et 51% de clientèle internationale. Toutefois, on note une augmentation de trois points pour le Royaume-Uni et une baisse de quatre points pour les Pays-Bas.poursuit ainsi sa, contribuant à son engagement durable et à son modèle de développement en franchise et gestion directe.