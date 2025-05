Pierre & Vacances anticipe une croissance en 2025

proposer une offre premiumisée et toujours plus expérientielle

Dans un environnement difficile de marché, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs fait preuve de résilience grâce à son positionnement attractif sur le tourisme de proximité, affichant de bonnes performances sur l’ensemble de la saison hivernale. Nous poursuivons la montée en gamme de notre parc et l’enrichissement de notre offre pour proposer des vacances expérientielles et de qualité, déployant notre stratégie orientée client avec conviction et un formidable engagement de nos équipes. Après un 1er semestre défavorable du point de vue du calendrier, la bonne dynamique de réservations sur le second semestre et la gestion rigoureuse de nos coûts nous confortent dans l’objectif d’atteinte d’une performance opérationnelle supérieure à celle de l’exercice précédent, en ligne avec nos ambitions de poursuite d’une croissance rentable et pérenne

Le groupe a poursuivi la, notamment le, rouvert le 2 décembre 2024 après des travaux d’un montant supérieur à 65 millions d’euros. Ces investissements visent à «». L’objectif de montée en gamme s’accompagne d’une: +4 points pour Center Parcs, +4,5 points pour Pierre & Vacances, +6 points pour maeva, et +1 point pour Adagio.Pierre & Vacances développe également son. Au 1er semestre, quatre nouvelles résidences ont été ouvertes en Espagne. En parallèle, maeva.com a acquis cinq agences de location saisonnière et signé 17 nouveaux campings affiliés, renforçant sa position sur le segment de l’hôtellerie de plein air. Les perspectives incluent aussi l’extension du domaine Villages Nature Paris avec 193 nouveaux cottages premium et VIP.Le groupe confirme son, avec un chiffre d’affaires de 41,9 millions d’euros dans ces segments contre 54,7 millions un an plus tôt. Il comprend notamment les Senioriales (10,2 M€), les grands projets (11,9 M€) et les rénovations (18,7 M€). L’EBITDA ajusté du semestre est déficitaire (-40,3 M€), impacté par les effets calendaires et des fermetures temporaires. Il reste aligné sur les objectifs annuels grâce à une solide dynamique commerciale sur le second semestre., a déclaré : «. »