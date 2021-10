Pierre & Vacances-Center Parcs termine son exercice annuel sur un été meilleur qu'en 2019

La croissance du chiffre d’affaires des activités touristiques s'affiche à +17,3% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, et de +2,2% par rapport à l’été 2019.



Le chiffre d’affaires du pôle Center Parcs Europe est en forte hausse (+16,4% par rapport à l’été précédent), avec un niveau d’activité même supérieur à celui du 4e trimestre de l’exercice 2019 (+14,8%).



Cette croissance est tirée à la fois par les Domaines situés dans la zone Belgique, Pays-Bas et Allemagne (+16% vs. 2020 et de +21% vs. 2019), qui bénéficient notamment de la rénovation de l’offre, et par les Domaines français (+17% vs 2020 et +1,1% vs 2019).



" Ces performances valident la stratégie Réinvention de montée en gamme et de rénovation des Domaines, pour une expérience clients toujours améliorée ", ajoute le Groupe.



Pierre & Vacances Tourisme Europe affiche un chiffre d’affaires en hausse de +13,3% par rapport à l’été 2020, avec un fort redressement de l’activité en Espagne (+82,4%) et de bonnes performances de l’activité en France (+5,5%, dont +1,1% sur l’hébergement malgré une offre en baisse de -12%).



" Le retrait de l’activité par rapport au 4e trimestre 2019 (-7,7%) est essentiellement lié au déficit de clients étrangers en Espagne (chiffre d’affaires en baisse de -25%) et à la réduction du stock exploité en France (chiffre d’affaires en retrait de -3,4%, dont -6,1% sur l’hébergement pour une offre en retrait de -18%) ", ajoute le Groupe.



Les résidences Adagio renouent avec la croissance (+55,2% vs 2020), même si le niveau d’activité reste inférieur à celui d’avant-crise (-32,2% vs 2019), en raison de la dépendance des aparthotels aux clientèles internationales.