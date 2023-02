Pierre & Vacances entame une démarche de sobriété énergétique à long terme

Depuis l'été 2022, Pierre & Vacances a engagé un plan de sobriété énergétique, afin de réduire l’empreinte carbone des vacances.



Et cela démarre dès cet hiver, après un audit de ses résidences les plus énergivores, avec l'initiative "Objectif 19°C" qui correspond aux recommandations de l'ADEME et du gouvernement.



" Ce dispositif implique un suivi très précis des consommations d’énergie dans le but d'optimiser les sollicitations du réseau électrique et de gaz. Les actions ciblent en priorité le chauffage qui représente jusqu'à 66% des consommations électriques des appartements ", indique le Groupe dans un communiqué.



Parmi les principales mesures figurent : maintenir la température dans les réceptions à 19°C la journée et à 17°C la nuit ; prérégler la température des hébergements à 19°C ; mettre à disposition des thermomètres dans les hébergements permettant une meilleure régulation de la température ; optimiser la gestion des espaces aquatiques et bien-être ; former les équipes aux écogestes ou encore mettre en place des affiches informatives dans les hébergements permettant de sensibiliser les clients aux bons gestes à adopter.



Pour les plus petits, Pierre & Vacances a imaginé un carnet de jeux incluant des challenges à relever pour devenir "Le ou La Champion(ne) des vacances vertes".



" Chauffage, consommation d’eau, déchets, alimentation, transports… les challenges permettent d’adopter les bons gestes tout en s’amusant ", précise le Groupe.