Vacances au ski sans voiture : Pierre & Vacances s’associe à Tictactrip

" Le transport compte pour 57% des émissions de gaz à effet de serre générées par le tourisme aux sports d’hiver selon l’ADEME ", indique Pierre & Vacances dans un communiqué.



Partant de ce constat, le Groupe s’est associé à la start-up Tictactrip, plateforme de réservation pour tous trajets directs ou intermodaux, et ainsi encourager ses vacanciers à privilégier les transports en commun cet hiver.



Pierre & Vacances propose 58 résidences en France, dont la plupart directement accessibles en train.



" Avec ce partenariat, la marque permet à ses vacanciers de bénéficier d’une solution simple pour rejoindre en mobilité partagée 39 de ses résidences dans 17 stations.



Tictactrip propose les trajets les plus simples et optimisés pour rejoindre les sommets. Le trajet entier est réservable en quelques clics grâce à un algorithme de combinaisons de transports.



Ainsi, un trajet combinant un train et une navette opérés par différentes compagnies est réservable en un seul paiement ", précise Pierre & Vacances.