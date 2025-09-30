TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le Groupe Pierre & Vacances vise un EBITDA ajusté de 270 millions d’euros


L'été ne fut pas exceptionnel pour tout le monde, loin de là. Dans une année en dents de scie, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs affiche un bilan positif. Avec des résultats financiers qui se redressent, le géant du secteur envisage de réaliser un EBITDA ajusté de 270 millions d’euros en 2030.


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Le Groupe Pierre & Vacances vise un EBITDA ajusté de 270 millions d’euros en 2030 - Depositphotos
Le Groupe Pierre & Vacances vise un EBITDA ajusté de 270 millions d’euros en 2030 - Depositphotos
Aer Lingus
Le plan stratégique Réinvention du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs referme un long et difficile chapitre de l'entreprise.

Déjà en 2024, la restructuration du géant français avait permis de renouer avec les bénéfices, en dégageant un résultat net de 28,7 millions d’euros. Une première en 13 ans.

L'été 2025, bien que morose pour une partie de l'industrie, a lui aussi confirmé ce retour en grâce de Pierre & Vacances. Le bilan estival s'annonce positif et le groupe confirme sa prévision d’EBITDA ajusté à plus de 180 millions d’euros sur l’exercice 2025.

"Pierre & Vacances-Center Parcs aborde une nouvelle étape de son histoire en position de force.

Nous avons transformé le Groupe et exécuté avec succès notre plan Réinvention, avec des performances en hausse continue et un bilan solide.

Le Groupe est désormais prêt à accélérer sa dynamique de croissance tout en renforçant l’agilité de ses marques," a commenté Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs.

A lire : Pierre & Vacances repart à l’offensive en 2025

Le Groupe Pierre & Vacances vise un chiffre d'affaires de 2,49 milliards d'euros

Autres articles
Fort de ce succès, l'entreprise s'est fixé un nouveau cap pour 2030.

Elle vise maintenant 270 millions d’euros, soit un objectif de marge opérationnelle de près de 11%, précise le communiqué. Les revenus devraient eux aussi augmenter pour atteindre 2,49 milliards d’euros en 2030, soit 5,8% de croissance annuelle en moyenne.

A lire : Pierre & Vacances veut "convaincre les CSP+ d'abandonner l'avion"

Une dynamique qui sera stimulée par une hausse des prix de 2,8% sur la période et un taux d’occupation en amélioration de l'ordre de 1,9 point.

De plus, les investissements devraient aussi s'intensifier.

"Nous disposons d'un modèle attractif, fondé sur une position de premier plan sur le marché du Holiday Lodging, marché de l'hébergement de vacances, lequel continue de se transformer profondément pour répondre à une demande croissante des clients alliant ancrage local, durabilité et expériences uniques.

Forts de ce positionnement, de nos marques leaders, de notre clientèle fidèle et de l’engagement de nos équipes, nous abordons ce nouveau chapitre de notre histoire avec enthousiasme, confiance et détermination.

Le succès collectif de la transformation du Groupe opérée ces dernières années nous conforte dans notre capacité à faire les meilleurs choix pour l’avenir du Groupe et de ses marques," conclut Franck Gervais.

Lu 140 fois

Tags : center parcs, franck gervais, pierre & vacances
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 30 Septembre 2025 - 10:22 Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Lundi 29 Septembre 2025 - 11:38 La Nièvre se réinvente avec sa nouvelle marque, La Nièvre Naturellement

Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Chartres (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
Partez en France

Partez en France

Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le Groupe Pierre &amp; Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025

Visit Luxembourg organise un workshop à Paris le 9 octobre 2025
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias