Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Nous disposons d'un modèle attractif, fondé sur une position de premier plan sur le marché du Holiday Lodging, marché de l'hébergement de vacances, lequel continue de se transformer profondément pour répondre à une demande croissante des clients alliant ancrage local, durabilité et expériences uniques.



Forts de ce positionnement, de nos marques leaders, de notre clientèle fidèle et de l’engagement de nos équipes, nous abordons ce nouveau chapitre de notre histoire avec enthousiasme, confiance et détermination.



Le succès collectif de la transformation du Groupe opérée ces dernières années nous conforte dans notre capacité à faire les meilleurs choix pour l’avenir du Groupe et de ses marques,

Fort de ce succès, l'entreprise s'est fixé un nouveau cap pour 2030.Une dynamique qui sera stimulée par une hausse des prix de 2,8% sur la période et un taux d’occupation en amélioration de l'ordre de 1,9 point.De plus, les investissements devraient aussi s'intensifier." conclut Franck Gervais.