Le Groupe Pierre & Vacances surperforme et relève ses prévisions pour 2030 !

Le plan stratégique Réinvention du groupe Pierre & Vacances-Center Parcs referme un long et difficile chapitre de l'entreprise.
Déjà en 2024, la restructuration du géant français avait permis de renouer avec les bénéfices, en dégageant un résultat net de 28,7 millions d’euros. Une première en 13 ans.
L'été 2025, bien que morose pour une partie de l'industrie, a lui aussi confirmé ce retour en grâce de Pierre & Vacances. Le bilan estival s'annonce positif et le groupe confirme sa prévision d’EBITDA ajusté à plus de 180 millions d’euros sur l’exercice 2025.
"Pierre & Vacances-Center Parcs aborde une nouvelle étape de son histoire en position de force.
Nous avons transformé le Groupe et exécuté avec succès notre plan Réinvention, avec des performances en hausse continue et un bilan solide.
Le Groupe est désormais prêt à accélérer sa dynamique de croissance tout en renforçant l’agilité de ses marques," a commenté Franck Gervais, Directeur Général de Pierre & Vacances - Center Parcs.
Le Groupe Pierre & Vacances vise un chiffre d'affaires de 2,49 milliards d'euros
Fort de ce succès, l'entreprise s'est fixé un nouveau cap pour 2030.
Elle vise maintenant 270 millions d’euros, soit un objectif de marge opérationnelle de près de 11%, précise le communiqué. Les revenus devraient eux aussi augmenter pour atteindre 2,49 milliards d’euros en 2030, soit 5,8% de croissance annuelle en moyenne.
Une dynamique qui sera stimulée par une hausse des prix de 2,8% sur la période et un taux d’occupation en amélioration de l'ordre de 1,9 point.
De plus, les investissements devraient aussi s'intensifier.
"Nous disposons d'un modèle attractif, fondé sur une position de premier plan sur le marché du Holiday Lodging, marché de l'hébergement de vacances, lequel continue de se transformer profondément pour répondre à une demande croissante des clients alliant ancrage local, durabilité et expériences uniques.
Forts de ce positionnement, de nos marques leaders, de notre clientèle fidèle et de l’engagement de nos équipes, nous abordons ce nouveau chapitre de notre histoire avec enthousiasme, confiance et détermination.
Le succès collectif de la transformation du Groupe opérée ces dernières années nous conforte dans notre capacité à faire les meilleurs choix pour l’avenir du Groupe et de ses marques," conclut Franck Gervais.
A lire : Pierre & Vacances veut "convaincre les CSP+ d'abandonner l'avion"
