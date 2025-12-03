TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Le groupe signe une nouvelle année de croissance


Le Groupe Pierre & Vacances–Center Parcs signe une nouvelle année de croissance avec un chiffre d’affaires économique de 1,95 milliard d’euros, un EBITDA ajusté de 181 millions d’euros et un résultat net positif pour la deuxième année consécutive.


Jeudi 4 Décembre 2025

Center Parcs Villages Nature Paris dévoile un nouveau hameau premium - Photo Sébastien Dray
Center Parcs Villages Nature Paris dévoile un nouveau hameau premium - Photo Sébastien Dray
Le Groupe Pierre & Vacances–Center Parcs confirme en 2025 l’amélioration de ses performances financières et opérationnelles, avec un chiffre d’affaires de 1,95 milliard d'euros et un EBITDA ajusté de 181 millions d’euros.

Le résultat net atteint 41 millions d’euros, positif pour la deuxième année consécutive. Le groupe met en avant une structure financière « saine », une hausse continue de la satisfaction client et une accélération de son développement en Europe.

« L'exercice 2025 confirme la solidité du modèle économique du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs et la pertinence des décisions stratégiques prises depuis 2022 », déclare Franck Gervais, directeur général. Selon lui, la croissance est portée par « l’attention portée aux clients », la montée en gamme et une « stratégie digitale performante ».

Pierre & Vacances–Center Parcs : hausse globale de son chiffre d’affaires tourisme (+3,8 %)

Le groupe enregistre une hausse globale de son chiffre d’affaires tourisme (+3,8 %), tirée par l’hébergement (+3,3 %) et les autres activités touristiques (+5,3 %). Toutes les marques sont orientées à la hausse : Pierre & Vacances (+3,6 %), Center Parcs (+3,1 %), Adagio (+3,9 %) et maeva (+11,1 %). Le taux d’occupation moyen atteint 74,1 %.

La satisfaction client poursuit sa progression, avec un Net Promoter Score en hausse sur trois ans : +6,3 points pour Center Parcs, +3,2 points pour Pierre & Vacances et +8 points pour maeva.

L’année est également marquée par des opérations de rénovation majeures, dont les 65 millions d’euros investis dans le Center Parcs des Hauts de Bruyères (720 cottages rénovés). Le groupe a aussi ouvert son premier domaine en Scandinavie, le Center Parcs Nordborg Resort (440 cottages).

Pierre & Vacances poursuit son expansion en Europe du Sud avec plusieurs ouvertures en Espagne, en Italie, en France et en Andorre, ainsi qu’un partenariat signé avec SWISSPEAK Resorts pour une offre alpine dès 2026. Maeva consolide son réseau avec l’acquisition de cinq agences de locations saisonnières et de Parcel Tiny House.

Adagio ouvre deux aparthotels supplémentaires à Londres et Stuttgart, accompagnés d’un partenariat stratégique avec Sergic pour exploiter 1 152 clés en Europe.

EBITDA ajusté de 185 millions d’euros pour l’exercice

Le groupe confirme un objectif d’EBITDA ajusté de 270 millions d’euros en 2030.

Pour 2026, les réservations touristiques du premier semestre sont « en hausse significative », représentant déjà plus des deux tiers de l’objectif budgété. Le groupe confirme une prévision d’EBITDA ajusté de 185 millions d’euros pour l’exercice.

Franck Gervais estime que le groupe aborde l’avenir avec « un portefeuille rénové, une plateforme multi-marques robuste, une base client locale et fidèle ». Il considère que Pierre & Vacances–Center Parcs est dans « la meilleure position pour poursuivre (sa) croissance, accélérer (ses) projets et créer de la valeur durable ».

