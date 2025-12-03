Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Le groupe confirme un objectif d’EBITDA ajusté de 270 millions d’euros en 2030.



Pour 2026, les réservations touristiques du premier semestre sont « en hausse significative », représentant déjà plus des deux tiers de l’objectif budgété. Le groupe confirme une prévision d’EBITDA ajusté de 185 millions d’euros pour l’exercice.



Franck Gervais estime que le groupe aborde l’avenir avec « un portefeuille rénové, une plateforme multi-marques robuste, une base client locale et fidèle ». Il considère que Pierre & Vacances–Center Parcs est dans « la meilleure position pour poursuivre (sa) croissance, accélérer (ses) projets et créer de la valeur durable ».