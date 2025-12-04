Floride : Kissimmee, l’atout loisirs de la destination Orlando

Ce centre de la Floride regorge de beautés naturelles, une « magie » qui n’a rien à envier à celle, plus virtuelle, des studios de Disney.Photos C.Hardin
Montcuq dans le Lot, La Conne en Dordogne ou encore Anus dans l’Yonne n’ont pas cette chance.
Kissimmee, même si on ne connait pas, le nom est comme une invitation, un appel qui attire la curiosité.
Au-delà de ce nom très glamour, cette ville du centre de la Floride aux portes d’Orlando, offre un vaste choix d’attractions exceptionnelles allant du monde de Disney à des aventures de plein air au milieu d’une nature, d’une flore et d’une faune exceptionnelle.
Depuis mai 2025, la voilà reliée directement à Paris avec Air France qui a fait d’Orlando tout proche sa dix-huitième destination aux États-Unis.
TourMaG a découvert la région et suivi les voyagistes et les agences françaises invités par l’Office du tourisme. <!--membership-->
Kissimmee, même si on ne connait pas, le nom est comme une invitation, un appel qui attire la curiosité.
Au-delà de ce nom très glamour, cette ville du centre de la Floride aux portes d’Orlando, offre un vaste choix d’attractions exceptionnelles allant du monde de Disney à des aventures de plein air au milieu d’une nature, d’une flore et d’une faune exceptionnelle.
Depuis mai 2025, la voilà reliée directement à Paris avec Air France qui a fait d’Orlando tout proche sa dix-huitième destination aux États-Unis.
TourMaG a découvert la région et suivi les voyagistes et les agences françaises invités par l’Office du tourisme. <!--membership-->
Floride : l’empire Disney à Orlando, mais pas que
C’est le Président-directeur général d’« Expérience Kissimmee », DT Minich qui a accueilli en personne les nombreux représentants des marchés venant du monde entier ainsi que les journalistes, dans la grande salle de l’hôtel Margaritaville Resort Orlando.
Installé en Floride depuis une trentaine d’années, il s’est pris de passion pour cet état en précisant, pour témoigner du dynamisme de la région que depuis 10 ans, cet office du tourisme était passé de 30 à près de 70 employés et de 3 à 17 représentations à l’international.
Quand on évoque le tourisme à Orlando et ses environs, on pense très souvent à l’inévitable Walt Disney World qui regroupe 4 grands parcs de loisirs et se prétend être « l’endroit le plus magique sur Terre ».
Installé en Floride depuis une trentaine d’années, il s’est pris de passion pour cet état en précisant, pour témoigner du dynamisme de la région que depuis 10 ans, cet office du tourisme était passé de 30 à près de 70 employés et de 3 à 17 représentations à l’international.
Quand on évoque le tourisme à Orlando et ses environs, on pense très souvent à l’inévitable Walt Disney World qui regroupe 4 grands parcs de loisirs et se prétend être « l’endroit le plus magique sur Terre ».
Il y a Magic Kingdom, basé sur le modèle de Disneyland à Los Angeles, Epcot en mode exposition internationale permanente, Disney Hollywood Studio sur le thème des studios de cinéma et enfin Disney’s Animal Kingdom à vocation zoologique.
À eux seuls, ces immenses parcs qui couvrent une surface plus grande que Paris reçoivent environ 50 millions de visiteurs par an (près de 59 millions en 2019).
Un record mondial du lieu de villégiature le plus fréquenté et c’est vrai, un incontournable si l’on passe quelques jours à Orlando et Kissimmee.
Avouons que, quelques que soient les motivations du voyageur, la machine à rêves construite par Disney est redoutablement efficace et attire à elle tous les publics.
À eux seuls, ces immenses parcs qui couvrent une surface plus grande que Paris reçoivent environ 50 millions de visiteurs par an (près de 59 millions en 2019).
Un record mondial du lieu de villégiature le plus fréquenté et c’est vrai, un incontournable si l’on passe quelques jours à Orlando et Kissimmee.
Avouons que, quelques que soient les motivations du voyageur, la machine à rêves construite par Disney est redoutablement efficace et attire à elle tous les publics.
Cependant, il existe un autre trésor, que la région de Kissimmee et le comté d’Osceola dans lequel elle se trouve veut valoriser auprès des voyagistes invités, c’est cette vie sauvage, cette faune et cette nature incroyable qui l’entoure et qui est partout.
Ce centre de la Floride regorge de beautés naturelles, une « magie » qui n’a rien à envier à celle, plus virtuelle, des studios de Disney.
Que ce soit au cœur de petites villes ou plus éloignés, voici des lacs immaculés, des parcs sereins et des étendues sauvages luxuriantes.
On pourra explorer les sources des Everglades dans la chaîne de lacs de Kissimmee, et vivre des sensations fortes lors d'écoaventures comme cette « glisse » sur un bateau rapide dans les marais faisant s’envoler devant nous hérons bleus, grues, milans, mais aussi le fameux « Bald Eagle », symbole des États-Unis.
Ce centre de la Floride regorge de beautés naturelles, une « magie » qui n’a rien à envier à celle, plus virtuelle, des studios de Disney.
Que ce soit au cœur de petites villes ou plus éloignés, voici des lacs immaculés, des parcs sereins et des étendues sauvages luxuriantes.
On pourra explorer les sources des Everglades dans la chaîne de lacs de Kissimmee, et vivre des sensations fortes lors d'écoaventures comme cette « glisse » sur un bateau rapide dans les marais faisant s’envoler devant nous hérons bleus, grues, milans, mais aussi le fameux « Bald Eagle », symbole des États-Unis.
La région des alligators
On observe aussi les alligators, qui pullulent dans les lacs et les marais.
Espèce emblématique de la région, on peut aussi aller les observer de très près dans les nombreuses réserves et parcs comme celui de Gatorland
Cette nature magnifique peut aussi se parcourir à cheval. Oui, la Floride est aussi un pays de cow-boys, avec, nous a-t-on dit la capitale mondiale du cheval, Ocala.
Nous retiendrons particulièrement la jolie balade que propose le Lazy H Ranch. Accessible mêmes aux débutants, on chemine paisiblement au cœur d’une nature grandiose, d’abord sous la voute magnifique formée par ces grands chênes couverts de filaments et qui forment comme des rideaux de verdure, puis dans la prairie et enfin sur les rives du Lac Tohopekaliga.
Espèce emblématique de la région, on peut aussi aller les observer de très près dans les nombreuses réserves et parcs comme celui de Gatorland
Cette nature magnifique peut aussi se parcourir à cheval. Oui, la Floride est aussi un pays de cow-boys, avec, nous a-t-on dit la capitale mondiale du cheval, Ocala.
Nous retiendrons particulièrement la jolie balade que propose le Lazy H Ranch. Accessible mêmes aux débutants, on chemine paisiblement au cœur d’une nature grandiose, d’abord sous la voute magnifique formée par ces grands chênes couverts de filaments et qui forment comme des rideaux de verdure, puis dans la prairie et enfin sur les rives du Lac Tohopekaliga.
Des opportunités pour les voyagistes français
Huitième marché international, la France progresse depuis la fin du Covid où elle occupait alors la douzième place.
En 2024, 263 000 Français ont voyagé à destination de la Floride.
Si Miami est en tête de liste, Orlando arrive derrière et la liaison directe effectuée par Air France depuis mai 2025, a été perçue comme une excellente nouvelle par les équipes d’ Experience Kissimmee.
En 2024, 263 000 Français ont voyagé à destination de la Floride.
Si Miami est en tête de liste, Orlando arrive derrière et la liaison directe effectuée par Air France depuis mai 2025, a été perçue comme une excellente nouvelle par les équipes d’ Experience Kissimmee.
« Nous vendons la Floride, nous avons un club Fram Immersion à Miami et nous vendons également des circuits. Le vol Air France ouvre de réelles possibilités », s’est aussi félicité François Perrin, Directeur de Zone chez Fram et qui faisait partie du voyage.
Même satisfaction pour Anne-Marie Luong, technicienne au service « à la carte » chez « Visiteurs », elle aussi présente sur place.
b[Indéniablement, avec ce vol direct depuis Paris, mais aussi la nouvelle ligne de train rapide « Brightline » entre Miami, où opèrent Air France et French bee, et Orlando, le nombre de visiteurs français à Kissimmee pourrait encore augmenter.]b
Même satisfaction pour Anne-Marie Luong, technicienne au service « à la carte » chez « Visiteurs », elle aussi présente sur place.
b[Indéniablement, avec ce vol direct depuis Paris, mais aussi la nouvelle ligne de train rapide « Brightline » entre Miami, où opèrent Air France et French bee, et Orlando, le nombre de visiteurs français à Kissimmee pourrait encore augmenter.]b
Kissimmee : Maisons à louer, une alternative à l’hôtel
Outre, des parcs d'attractions de renommée mondiale, et ses très belles activités de plein air, Kissimmee, est également la capitale mondiale de la location de résidences de vacances avec plus de 30 000 maisons disponibles.
Une particularité qui a surpris les professionnels français et qui pourrait bien leur donner des idées, quant à des alternatives intéressantes aux hôtels qu’offrent ces maisons pour résider dans la région.
Chez PartirAuxEtatsUnis.com, après la visite de quelques-unes d’entre elles, on semble conquis.
« Nous pouvons envisager différentes choses avec ces villas. À Miami, nos clients veulent de l’hôtel, de l’art déco du côté de South Beach.
Pour les amener dans les parcs d'attractions vers le nord, on va leur proposer autre chose. On va leur proposer ces villas. Elles sont très chouettes. Pour la clientèle française et européenne, ces villas qu'ils proposent avec 4, 5, 8, 10 chambres, c’est parfait pour une bande de copains, par exemple, c'est une excellente façon d'aborder le sujet en disant "Partez entre amis avec une grande maison". Vous n'avez pas besoin d'aller au restaurant tous les jours. »
La vie est chère en ce moment aux États-Unis en termes de restauration. « Cela nous semble être un vrai plus » nous on dit les responsables de l’agence.
Et d’ajouter « Probablement, on proposera également sur le site, un onglet "Location de villa". »
Une particularité qui a surpris les professionnels français et qui pourrait bien leur donner des idées, quant à des alternatives intéressantes aux hôtels qu’offrent ces maisons pour résider dans la région.
Chez PartirAuxEtatsUnis.com, après la visite de quelques-unes d’entre elles, on semble conquis.
« Nous pouvons envisager différentes choses avec ces villas. À Miami, nos clients veulent de l’hôtel, de l’art déco du côté de South Beach.
Pour les amener dans les parcs d'attractions vers le nord, on va leur proposer autre chose. On va leur proposer ces villas. Elles sont très chouettes. Pour la clientèle française et européenne, ces villas qu'ils proposent avec 4, 5, 8, 10 chambres, c’est parfait pour une bande de copains, par exemple, c'est une excellente façon d'aborder le sujet en disant "Partez entre amis avec une grande maison". Vous n'avez pas besoin d'aller au restaurant tous les jours. »
La vie est chère en ce moment aux États-Unis en termes de restauration. « Cela nous semble être un vrai plus » nous on dit les responsables de l’agence.
Et d’ajouter « Probablement, on proposera également sur le site, un onglet "Location de villa". »
Effectivement les villas que nous avons pu visiter sont assez exceptionnelles. C’est un peu le rêve hollywoodien, mais en Floride. Vastes chambres et pièces à vivre, piscine, salle de cinéma, cuisines équipées, salles de jeux et service de conciergerie, le confort est XXL pour des prix qui quand on les divise par le nombre d’occupants deviennent très attractifs.
Pour une de ces très belles résidences, pouvant accueillir 10 personnes, les prix démarrent à 2000 euros la semaine.
« Ce sont des produits qui ne sont pas vendus chez les généralistes comme nous et j’ai été assez surpris par les prix et cette très large offre de villas. » nous a confiés François Perrin.
« Cela ouvre des possibilités, notamment en ce qui concerne le développement de notre offre "Fram Signature" pour laquelle nous cherchons une nouvelle clientèle allant sur le haut de gamme. »
Aussi, ajoute François Perrin « on peut imaginer faire un séjour 7 nuits à Orlando et ensuite avec le train à grande vitesse, rejoindre South Beach à Miami dans notre club Immersion »
Pour une de ces très belles résidences, pouvant accueillir 10 personnes, les prix démarrent à 2000 euros la semaine.
« Ce sont des produits qui ne sont pas vendus chez les généralistes comme nous et j’ai été assez surpris par les prix et cette très large offre de villas. » nous a confiés François Perrin.
« Cela ouvre des possibilités, notamment en ce qui concerne le développement de notre offre "Fram Signature" pour laquelle nous cherchons une nouvelle clientèle allant sur le haut de gamme. »
Aussi, ajoute François Perrin « on peut imaginer faire un séjour 7 nuits à Orlando et ensuite avec le train à grande vitesse, rejoindre South Beach à Miami dans notre club Immersion »
Le rêve américain plus fort que le boycott
Malgré une image encore abîmée aujourd’hui, les professionnels français sont donc encore prêts à miser sur la destination US, constatant une vraie résilience de l’attractivité de ce pays et de ses si nombreuses offres touristiques.
Les voyagistes et les agences français présents à Kissimmee s’accordaient à dire qu’en 2025, les ventes avaient fléchies d’environ 20%, mais qu’à présent après que les compagnies aériennes ont revu leur prix à la baisse. Les ventes reprennent.
« Quand le client voit qu'il a un bon prix, il oublie Trump. Il se dit que finalement, c'est peut-être une opportunité d'aller aux États-Unis. Et là, chez Fram, la tendance pour l'été prochain est très très bonne », résume François Perrin.
Même son de cloche chez PartirAuxEtatsUnis.com : « les ventes repartent aussi. En fait, juste après toutes ces excentricités, toutes ces choses très poussées du début, les gens se sont détournés et il y a eu un vrai effet épidermique. Mais le temps faisant son œuvre, les choses sont passées, l’animosité s’est un peu étiolée, on s’habitue »
Sans détour, un autre professionnel me confiait « Aujourd’hui, tout le monde s'est habitué à ce que Trump puisse raconter une conn... chaque jour. »
Et, de l’avis de la majorité des professionnels, le rêve américain fera encore recette. « Le Grand Canyon sera toujours là. On ne lâche pas l'affaire sur une destination comme les États-Unis. Cela reste un pays qui a une attractivité énorme, c’est un vivier de voyages extraordinaire. »
Les voyagistes et les agences français présents à Kissimmee s’accordaient à dire qu’en 2025, les ventes avaient fléchies d’environ 20%, mais qu’à présent après que les compagnies aériennes ont revu leur prix à la baisse. Les ventes reprennent.
« Quand le client voit qu'il a un bon prix, il oublie Trump. Il se dit que finalement, c'est peut-être une opportunité d'aller aux États-Unis. Et là, chez Fram, la tendance pour l'été prochain est très très bonne », résume François Perrin.
Même son de cloche chez PartirAuxEtatsUnis.com : « les ventes repartent aussi. En fait, juste après toutes ces excentricités, toutes ces choses très poussées du début, les gens se sont détournés et il y a eu un vrai effet épidermique. Mais le temps faisant son œuvre, les choses sont passées, l’animosité s’est un peu étiolée, on s’habitue »
Sans détour, un autre professionnel me confiait « Aujourd’hui, tout le monde s'est habitué à ce que Trump puisse raconter une conn... chaque jour. »
Et, de l’avis de la majorité des professionnels, le rêve américain fera encore recette. « Le Grand Canyon sera toujours là. On ne lâche pas l'affaire sur une destination comme les États-Unis. Cela reste un pays qui a une attractivité énorme, c’est un vivier de voyages extraordinaire. »
D.T Minich : "La politique à Washington, c’est une chose, ce n’est pas ce que nous sommes" Photo : C.Hardin
Autres articles
-
PortMiami et Port Canaveral se disputent le titre de premier port de croisière mondial
-
Brightline : la Floride se découvre en train !
-
Floride : Top 10 des nouveautés à ne pas manquer en 2025
-
La Floride accueille à nouveau les touristes après les cyclones
-
Ouragan Milton : les touristes doivent évacuer des comtés de Floride
Cependant, l’image dégradée de ce grand pays est encore palpable lors de ces grands rendez-vous entre les professionnels du tourisme aux États-Unis et les journalistes.
Lors de la conférence de presse organisée par DT Minich, le président d'Experience Kissimme, le nombre de questions à ce sujet était impressionnant.
On a senti le patron de la destination et ses équipes plutôt ému et désolé de la situation.
« La politique à Washington, c’est une chose, ce n’est pas ce que nous sommes. Ici au centre de la Floride, nous avons été relativement épargnés, mais le boycott n’est peut-être pas la solution. Il fait mal à tous nos employés, dans les hôtels, les restaurants, les services. À tous ces gens qui essaient de vivre ici, de payer leurs charges, leur maison. »
Et de prendre une initiative : sur les documents de ses services et sur le site internet de la destination, on lit désormais ce message : « Experience Kissimmee reconnaît l'égalité fondamentale de tous les individus et ne tolère aucun traitement discriminatoire ou préjudiciable, que ce soit à l'égard des résidents ou des visiteurs. En tant qu'autorité touristique officielle du comté d'Osceola, en Floride, notre objectif est de toujours offrir un accueil chaleureux et une expérience positive à tous.
Nous accueillons les visiteurs de tous horizons et de toutes cultures et ne pratiquons aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, les croyances, la religion, le sexe, l'origine nationale, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».
Dans ce grand pays, le tourisme et ses acteurs font de la résistance.
Lors de la conférence de presse organisée par DT Minich, le président d'Experience Kissimme, le nombre de questions à ce sujet était impressionnant.
On a senti le patron de la destination et ses équipes plutôt ému et désolé de la situation.
« La politique à Washington, c’est une chose, ce n’est pas ce que nous sommes. Ici au centre de la Floride, nous avons été relativement épargnés, mais le boycott n’est peut-être pas la solution. Il fait mal à tous nos employés, dans les hôtels, les restaurants, les services. À tous ces gens qui essaient de vivre ici, de payer leurs charges, leur maison. »
Et de prendre une initiative : sur les documents de ses services et sur le site internet de la destination, on lit désormais ce message : « Experience Kissimmee reconnaît l'égalité fondamentale de tous les individus et ne tolère aucun traitement discriminatoire ou préjudiciable, que ce soit à l'égard des résidents ou des visiteurs. En tant qu'autorité touristique officielle du comté d'Osceola, en Floride, notre objectif est de toujours offrir un accueil chaleureux et une expérience positive à tous.
Nous accueillons les visiteurs de tous horizons et de toutes cultures et ne pratiquons aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, les croyances, la religion, le sexe, l'origine nationale, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».
Dans ce grand pays, le tourisme et ses acteurs font de la résistance.
Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Christophe Hardin
Voir tous les articles de Christophe Hardin