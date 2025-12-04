Floride : Kissimmee, l’atout loisirs de la destination Orlando

Cependant, l’image dégradée de ce grand pays est encore palpable lors de ces grands rendez-vous entre les professionnels du tourisme aux États-Unis et les journalistes.



Lors de la conférence de presse organisée par DT Minich, le président d'Experience Kissimme, le nombre de questions à ce sujet était impressionnant.



On a senti le patron de la destination et ses équipes plutôt ému et désolé de la situation.



« La politique à Washington, c’est une chose, ce n’est pas ce que nous sommes. Ici au centre de la Floride, nous avons été relativement épargnés, mais le boycott n’est peut-être pas la solution. Il fait mal à tous nos employés, dans les hôtels, les restaurants, les services. À tous ces gens qui essaient de vivre ici, de payer leurs charges, leur maison. »



Et de prendre une initiative : sur les documents de ses services et sur le site internet de la destination, on lit désormais ce message : « Experience Kissimmee reconnaît l'égalité fondamentale de tous les individus et ne tolère aucun traitement discriminatoire ou préjudiciable, que ce soit à l'égard des résidents ou des visiteurs. En tant qu'autorité touristique officielle du comté d'Osceola, en Floride, notre objectif est de toujours offrir un accueil chaleureux et une expérience positive à tous.



Nous accueillons les visiteurs de tous horizons et de toutes cultures et ne pratiquons aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, les croyances, la religion, le sexe, l'origine nationale, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ».



Dans ce grand pays, le tourisme et ses acteurs font de la résistance.