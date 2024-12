La Floride accueille à nouveau les touristes après les cyclones

Situées sur la côte ouest de la Floride, les villes de St. Pete et Clearwater accueillent déjà des visiteurs, avec 80 % de leurs attractions en activité. La célèbre Clearwater Beach ainsi que d'autres plages environnantes sont accessibles, malgré des restrictions sur certains points d'accès encore en nettoyage. Parmi les sites ouverts, on retrouve le Dalí Museum, le Clearwater Marine Aquarium et le St. Pete Pier. Un suivi en temps réel est disponible pour vérifier la situation.



À Sarasota, également située sur la côte ouest, le rétablissement est en cours. De nombreux lieux et hébergements sont opérationnels, tandis que d'autres, comme St. Armands Circle, poursuivent leurs travaux de réhabilitation. Les compagnies aériennes Breeze Airways et Allegiant Airways renforcent leurs liaisons vers Sarasota-Bradenton, facilitant l'accès pour les visiteurs. Les éléments phares de la destination, alliant art, culture et nature, sont à nouveau accessibles, marquant la reprise de cette destination prisée.