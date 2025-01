Floride : Top 10 des nouveautés à ne pas manquer en 2025

Universal Orlando Resort dévoilera son parc le plus ambitieux à ce jour, Universal Epic Universe. Ce nouvel ajout à la gamme des parcs Universal promet une immersion totale, avec plus de 50 attractions, spectacles, restaurants et boutiques. Les visiteurs seront transportés dans des univers distincts, chacun offrant une expérience unique et innovante.



En complément, trois hôtels ouvriront leurs portes pour accueillir les visiteurs : l’Universal Helios Grand Hotel, l’Universal Stella Nova Resort et l’Universal Terra Luna Resort. Ces établissements fourniront des options d’hébergement variées, adaptées à différents budgets et préférences, tout en offrant un accès privilégié au parc. Cette ouverture marque une étape importante dans l’expansion d’Universal Orlando Resort, qui continue de repousser les limites de l’innovation dans l’industrie du divertissement.