Visit Florida : "Le marché français est crucial pour nous"

La Floride est la capitale mondiale des parcs à thème, mais il ne s'agit pas seulement de manèges. Ces parcs créent des expériences immersives où tout le monde trouve son bonheur.

La Floride n'est pas qu'une destination de soleil, c'est aussi un endroit où l'art et l'histoire se rencontrent

Outre les attractions phares comme, la dispersion des touristes français à travers l'État montre un intérêt croissant pour des destinations moins connues. Le lancement de la ligne de train à grande vitesse Brightline , reliant Miami à Orlando en environ trois heures, est un exemple des infrastructures en constante évolution pour faciliter les déplacements et rendre l’expérience touristique plus variée. La Floride offre un éventail d’expériences , des 1 300 kilomètres de plages aux parcs à thème., précise que "La culture est également. Par exemple, le muséeabrite la plus grande collection d'œuvres de Salvador Dalí en dehors de l'Espagne, et la ville historique de St. Augustine, fondée en 1565, offre une plongée fascinante dans le passé. "", détail Megan Lowe.La scène gastronomique de l'Etat est, avec 149 restaurants étoilés Michelin , et des expériences de luxe comme le, accessibles uniquement par hydravion.