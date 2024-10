Ouragan Milton : les ports rouvrent en Floride

Maintenant que l'ouragan Milton a traversé la région de Tampa Bay, nos efforts de rétablissement ont commencé. Le personnel du port travaille avec le Corps des ingénieurs de l'armée américaine, la Garde côtière américaine et nos partenaires maritimes pour évaluer nos opérations terrestres et côtières. Nous vous informerons dès que possible de la date à laquelle les canaux de navigation du port pourront rouvrir.



Alors que les évaluations préliminaires des opérations terrestres et maritimes du port sont en cours, notre port est actuellement sans électricité. Certains dommages ont été observés sur les bâtiments, mais aucun dommage significatif n'a été constaté sur les quais jusqu'à présent. Le port est accessible par les portes principales, mais veuillez noter qu'il y a des fermetures de routes et des risques d'inondations sur les routes environnantes de notre port,

espèrent rouvrir pour accueillir des croisières samedi." a commenté le port de croisière de Tampa Bay.qui a été détourné de Tampa, dont les bâtiments du port ont été endommagés, doit arriver à PortMiami., ont été contraintes de raccourcir ou annuler des croisières, notamment celles au départ de Tampa.Du côté des aéroports, celui de Tampa fermé pendant le passage de la tempête, a annoncé son intention de rouvrir ce vendredi matin, c'est aussi le cas pour