Ouragan Milton : les touristes doivent évacuer des comtés de Floride

De plus, les autres aéroports de la région pourraient suivre le cas de celui de Tampa qui a fermé ses portes ce matin, à partir de 9h, mardi 8 octobre.



Il en est de même pour les aéroports Internationaux de Southwest Florida et d'Orlando qui fermeront leurs pistes mercredi 9 et jeudi 10 octobre.



Des retards sont attendus un peu partout en Floride et sans doute ailleurs dans le pays. Les voyageurs sont invités à consulter régulièrement le statut de leur vol.