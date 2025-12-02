Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

A l'occasion de l'ILTM de Cannes, Hyatt a présenté un aperçu de ses futures implantations - DepositPhotos.com, amoklv
Hyatt Hotels Corporation a dévoilé, à l’occasion de l’ILTM de Cannes 2025, une étape importante dans l’évolution de sa stratégie luxe : la nomination de Tamara Lohan en tant que Global Brand Leader - Luxury, à titre provisoire.
Cette décision s’inscrit dans un contexte de croissance continue du portefeuille haut de gamme du groupe, aujourd’hui composé d’environ 125 hôtels totalisant plus de 21 000 chambres.
Arrivée en 2023 lors de l’acquisition de Mr & Mrs Smith, Tamara Lohan a cofondé et dirigé cette plateforme internationale de boutique hôtels et d'établissements de luxe pendant plus de vingt ans.
Sa connaissance approfondie des tendances du secteur, de la personnalisation et du design constitue un socle stratégique pour Hyatt.
Elle aura désormais pour mission de guider la stratégie mondiale des marques luxe du groupe, d’harmoniser l’expérience client et de renforcer l’identité des marques Park Hyatt, Alila, Miraval, Impression by Secrets et The Unbound Collection by Hyatt.
Hyatt : un programme d’ouvertures particulièrement dense en 2026
Hyatt a également présenté un aperçu de ses futures implantations, confirmant une année 2026 particulièrement active dans le segment du luxe.
L’un des projets phares sera Miraval The Red Sea, attendu au premier trimestre 2026. Il s’agira du premier établissement Miraval en dehors des États-Unis.
Situé sur l’île de Shura en Arabie Saoudite, ce complexe réservé aux adultes proposera 180 chambres et suites, des programmes immersifs de bien-être et le plus grand spa de la destination de la mer Rouge.
Pour Hyatt, ce lancement répond à une demande croissante pour un luxe transformateur, défini aujourd’hui par près de 50% des voyageurs comme une expérience personnalisée centrée sur le renouveau émotionnel et physique.
La marque Park Hyatt connaîtra également une année d’expansion notable.
Le groupe annonce la réouverture du Park Hyatt Tokyo, ainsi que de nouvelles adresses à Cabo del Sol, Cancun, Mexico City, Vancouver et Phu Quoc.
De leurs côtés, les hôtels Alila poursuivront leur développement au Mexique avec l’ouverture d’Alila Mayakoba, tandis que The Unbound Collection by Hyatt enrichira le portefeuille EAME avec Kennedy 89 à Francfort et une nouvelle adresse côtière à Nice.
