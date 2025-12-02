TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Une nouvelle direction et un vaste programme d’ouvertures annoncés


Hyatt accélère sa stratégie mondiale dans l’hôtellerie de luxe avec la nomination de Tamara Lohan au poste de Global Brand Leader - Luxury et un ensemble d’ouvertures majeures prévues dès 2026. Présenté à l’ILTM Cannes, ce nouveau chapitre s’appuie sur un portefeuille déjà solide de 125 hôtels haut de gamme et vise à renforcer la cohérence, l’innovation et l’expansion des marques emblématiques du groupe. Miraval, Park Hyatt, Alila et The Unbound Collection by Hyatt seront au cœur de cette nouvelle dynamique.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

A l'occasion de l'ILTM de Cannes, Hyatt a présenté un aperçu de ses futures implantations - DepositPhotos.com, amoklv
A l'occasion de l'ILTM de Cannes, Hyatt a présenté un aperçu de ses futures implantations - DepositPhotos.com, amoklv
Assurever
Hyatt Hotels Corporation a dévoilé, à l’occasion de l’ILTM de Cannes 2025, une étape importante dans l’évolution de sa stratégie luxe : la nomination de Tamara Lohan en tant que Global Brand Leader - Luxury, à titre provisoire.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de croissance continue du portefeuille haut de gamme du groupe, aujourd’hui composé d’environ 125 hôtels totalisant plus de 21 000 chambres.

Arrivée en 2023 lors de l’acquisition de Mr & Mrs Smith, Tamara Lohan a cofondé et dirigé cette plateforme internationale de boutique hôtels et d'établissements de luxe pendant plus de vingt ans.

Sa connaissance approfondie des tendances du secteur, de la personnalisation et du design constitue un socle stratégique pour Hyatt.

Elle aura désormais pour mission de guider la stratégie mondiale des marques luxe du groupe, d’harmoniser l’expérience client et de renforcer l’identité des marques Park Hyatt, Alila, Miraval, Impression by Secrets et The Unbound Collection by Hyatt.

Hyatt : un programme d’ouvertures particulièrement dense en 2026

Autres articles
Hyatt a également présenté un aperçu de ses futures implantations, confirmant une année 2026 particulièrement active dans le segment du luxe.

L’un des projets phares sera Miraval The Red Sea, attendu au premier trimestre 2026. Il s’agira du premier établissement Miraval en dehors des États-Unis.

Situé sur l’île de Shura en Arabie Saoudite, ce complexe réservé aux adultes proposera 180 chambres et suites, des programmes immersifs de bien-être et le plus grand spa de la destination de la mer Rouge.

Pour Hyatt, ce lancement répond à une demande croissante pour un luxe transformateur, défini aujourd’hui par près de 50% des voyageurs comme une expérience personnalisée centrée sur le renouveau émotionnel et physique.

La marque Park Hyatt connaîtra également une année d’expansion notable.

Le groupe annonce la réouverture du Park Hyatt Tokyo, ainsi que de nouvelles adresses à Cabo del Sol, Cancun, Mexico City, Vancouver et Phu Quoc.

De leurs côtés, les hôtels Alila poursuivront leur développement au Mexique avec l’ouverture d’Alila Mayakoba, tandis que The Unbound Collection by Hyatt enrichira le portefeuille EAME avec Kennedy 89 à Francfort et une nouvelle adresse côtière à Nice.

À lire aussi : Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Lu 138 fois

Tags : hyatt
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 2 Décembre 2025 - 10:35 Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français

Lundi 1 Décembre 2025 - 10:28 Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Plus que quelques jours pour profiter de l’Invitation Exclusive d’Explora Journeys. En réservant...
Dernière heure

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

NG TRAVEL - Spécialiste GDS Yield Transport H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Partez en France

Partez en France

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?
Production

Production

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative

Taxe croisière : CLIA Europe met en garde contre une fiscalité cumulative
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias