Premiumisation, Cameroun, Europe... Les chantiers de Pascal de Izaguirre

TourMaG - Vous performez alors que le contexte est plutôt morose pour la distribution, depuis avril dernier. Comment imaginez-vous l'année 2026 ?



Pascal de Izaguirre : Nous nous en sortons un peu mieux, même si nous constatons quand même un certain court-termisme des consommateurs.



Nous voyons que les gens ont tendance à décider très tardivement, il y a de plus en plus d’engagements de dernière minute.



Entre le fait que nous ayons beaucoup de destinations loisirs, que le voyage soit remonté dans les besoins de la population française, mais aussi que nous ayons une composante affinitaire assez forte sur nos lignes, cela nous préserve un peu des aléas.



De plus, nous sommes modérément présents sur la clientèle affaires, car nous n’avons que 20 sièges dédiés sur nos avions. Nous restons prudents dans nos prévisions.



Malgré tout, nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer, une fois encore, des résultats solides pour le prochain exercice (2025/2026). Nous nous attendons à avoir des résultats significativement positifs.



TourMaG - L'année dernière, vos capacités ont baissé de 6 %. Quid de 2026 ?



Pascal de Izaguirre : Il n’y aura pas d’évolution, la courbe est plate, par rapport à 2025.



Du fait des contraintes européennes, nous allons avoir une flotte identique, qui ne peut donc pas être étendue. Nous n’allons pas pouvoir compter sur la croissance de nos capacités comme levier d’amélioration de notre performance.



Il faut en passer par là, et d’un certain côté, ce n’est pas plus mal. Notre réseau est stabilisé, notre flotte homogène, nous affinons et perfectionnons notre outil.



TourMaG - La croissance passera donc par la montée en gamme… et donc la hausse des tarifs ?



Pascal de Izaguirre : Je n’ai pas parlé de hausse tarifaire, mais plutôt de mix clientèle.



Nous souhaitons avoir des tarifs compétitifs, donc nous ne les augmentons pas, car nous suivons un marché qui est très challengé. Les sièges avant sont plus nombreux qu’avant, donc mécaniquement, le prix moyen augmente.



Nous ne voulons pas du luxe, mais une premiumisation de la compagnie. D’ailleurs, tous les services que nous proposons sont accessibles à l’ensemble de nos clients, à eux de les prendre ou non.



Le prix moyen augmente grâce aux ancillaires.