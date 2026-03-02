TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

un communiqué du ministère israélien


Face à l'escalade des tensions avec l'Iran, le ministère du Tourisme israélien se mobilise pour l'hébergement d'urgence des résidents et l'évacuation assistée des 37 400 touristes encore sur place.


Rédigé par le Lundi 2 Mars 2026 à 12:59

Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire - Depositphotos.com Auteur atma.vati
Le Ministère du Tourisme a fait un point sur la situation en Israël après le déclenchement de l'opération en Iran.

Deux priorités mobilisent ses équipes indique un communiqué : héberger les résidents contraints de quitter leur domicile, et accompagner les touristes étrangers encore présents sur le territoire dans leurs démarches de sortie du pays.

L'Office National Israélien du Tourisme à Paris est en lien constant avec le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating), les agences françaises et les compagnies aériennes ajoute le document.

"Dimanche matin, quelque 37 400 touristes se trouvaient encore en Israël. Depuis le début de l'opération, près de 700 d'entre eux ont quitté le territoire. Pour ceux qui souhaitent partir, le ministère se charge d'organiser leur acheminement vers les points de passage frontaliers terrestres, en coordination étroite avec l'Association israélienne des tour-opérateurs réceptifs, qui assure le suivi des groupes en cours de séjour."

Israël : plus de 280 personnes ont été prises en charge dans des établissements hôteliers

Le ministère pilote également l'hébergement d'urgence des résidents déplacés à la suite des frappes de missiles survenues sur l'ensemble du territoire.

"Plus de 280 personnes ont été prises en charge dans des établissements hôteliers", grâce à un dispositif monté en coopération avec l'Association des hôteliers d'Israël.

Côté information, le directeur général Michael Izhakov a ordonné le renforcement du bureau virtuel d'assistance aux voyageurs, désormais joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

Le ministère maintient par ailleurs un contact permanent avec l'ensemble des professionnels du secteur - hôteliers, agents de voyages, guides et opérateurs - afin de suivre en temps réel l'évolution de la situation et des besoins sur le terrain.

Points de passage frontaliers terrestres – Horaires en vigueur
- Poste Menachem Begin (Taba) : ouvert 24h/24, 7j/7
- Poste Yitzhak Rabin (Arava) : ouvert de 06h30 à 20h00
- Terminal Allenby Bridge : ouvert de 09h00 à 17h00 ; enregistrement des touristes accepté jusqu'à 14h30
- Poste du Jourdain (Beit She'an) : ouvert de 08h30 à 17h00 ; accès au terminal autorisé jusqu'à 15h30

Informations pratiques
Le règlement anticipé des frais de passage, via la plateforme BorderPay (https://borderpay.metropolinet.co.il/), est vivement recommandé afin de limiter les temps d'attente aux guichets. Il est par ailleurs conseillé de se présenter aux postes-frontières au moins deux heures avant l'heure officielle de fermeture.

Les informations d'urgence destinées aux touristes ainsi que l'accès au bureau virtuel d'assistance sont disponibles à l'adresse :
https://www.gov.il/he/pages/emergency-information-for-tourists

L'ensemble de ces données est susceptible d'évoluer à tout moment. Il est recommandé de consulter les dernières mises à jour sur le site de l'Autorité aéroportuaire d'Israël avant tout déplacement.

Consignes pour les ressortissants français
  • Le Ministère du Tourisme d'Israël invite instamment tous les voyageurs français actuellement sur le territoire à :
    S'enregistrer sur la plateforme « Fil d'Ariane » du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, accessible en ligne.
  • Se signaler auprès des services consulaires de l’Ambassade de France en Israël.
  • Un numéro d’urgence a été activé pour les Français en Israël : 03 766 17 17. Le consulat général de France à Tel-Aviv, situé à la tour Sonol, reste ouvert pour les situations urgentes, de 10h à 14h en semaine et de 10h à 12h30 le vendredi.

