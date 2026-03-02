Le plan d'urgence d'Israël pour les 37 000 touristes encore sur le territoire

Le Ministère du Tourisme a fait un point sur la situation en Israël après le déclenchement de l'opération en Iran.



Deux priorités mobilisent ses équipes indique un communiqué : héberger les résidents contraints de quitter leur domicile, et accompagner les touristes étrangers encore présents sur le territoire dans leurs démarches de sortie du pays.



L'Office National Israélien du Tourisme à Paris est en lien constant avec le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating), les agences françaises et les compagnies aériennes ajoute le document.



"Dimanche matin, quelque 37 400 touristes se trouvaient encore en Israël. Depuis le début de l'opération, près de 700 d'entre eux ont quitté le territoire. Pour ceux qui souhaitent partir, le ministère se charge d'organiser leur acheminement vers les points de passage frontaliers terrestres, en coordination étroite avec l'Association israélienne des tour-opérateurs réceptifs, qui assure le suivi des groupes en cours de séjour."