Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer

Les chiffres actuels sont de bon augure. Certes, ils restent très inférieurs à ceux de 2022, année au cours de laquelle Israël avait reçu 2,68 millions de touristes.



Cependant, de janvier à octobre 2025, Israël a accueilli 927 800 touristes internationaux (+24% par rapport à la même période de 2024), parmi lesquels 123 700 Français.



" Nous devrions terminer l'année 2025 avec 1,3 million de touristes internationaux, dont 170 000 Français" , a pronostiqué dans la foulée Laurent Gahnassia.



Dans ce contexte compliqué, la France est restée le deuxième marché mondial pour Israël et le premier en Europe.



"Nous savons qu'il y a un frémissement car les compagnies aériennes programment de nouveau la destination" , a souligné Laurent Gahnassia.



Ainsi, Schlomi Osmo, directeur général de la compagnie nationale israélienne pour la France et la Suisse, a-t-il assuré à TourMaG - tout en refusant de dévoiler des chiffres précis - que les "taux de remplissage sont assez satisfaisants ".



Au départ de CDG, El Al assure à destination d'Israël 5 vols directs par jour (parfois 6) du dimanche au jeudi, mais shabbat oblige, un seul le vendredi et le samedi. Au départ de Lyon, El Al propose entre 3 et 4 vols par semaine.



De son côté, Air France assure désormais un vol quotidien en direction de Tel Aviv, en classe éco et en business, au départ de CDG.



"Nos taux de remplissage sont corrects et notre classe Business marche très bien" , selon Dalila Bachich, responsable des ventes La Première pour le marché France et la Principauté de Monaco, et Claudia Degon, attachée commerciale chez Air France.



La compagnie française va lancer, le 15 décembre 2025, une Première classe sur ces mêmes vols.



S'il en coûtera entre 5 000 et 6 000 € par vol, le service, personnalisé, sera optimum - une limousine viendra cherche le client chez lui, il aura accès à un terminal privé, etc. - et la confidentialité totale. Les passagers en correspondance à Paris CDG pourront bénéficier de cette nouvelle offre.



"Le business reprend tout juste" , confiaient Dalila Bachich et Claudia Degon, mais "les taux d'engagements sont bons" .