Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer

De janvier à octobre 2025, Israël a accueilli 927 800 touristes internationaux, dont 123 700 Français


Pour la première fois depuis deux ans, l'Office National du Tourisme Israélien a convié la presse à une rencontre avec les professionnels proposant cette destination au départ de la France. Objectif : conforter les frémissements de reprise.


Rédigé par le Mardi 4 Novembre 2025

L'équipe de l'ONIT en France. Au centre, Laurent Gahnassia - Photo : PB
Pour la première fois depuis deux ans, l'ONIT (Office National du Tourisme Israélien) a convié, lundi 4 novembre 2025, la presse à une rencontre avec les professionnels proposant cette destination au départ de la France, notamment les compagnies aériennes El Al, Air France et Transavia.

Signe, comme l'a dit Laurent Gahnassia, directeur marketing et presse - RP de l'ONIT en France, que le tourisme israélien songe désormais "au jour d'après".

Certes, dans ses conseils aux voyageurs, le ministère français des affaires étrangères continue de déconseiller aux ressortissants français de se rendre, sauf raison impérative, en Israël, en Cisjordanie et à Jérusalem, y compris pour des visites touristiques et familiales.

Et, comme la zone reste classée en orange, les grands TO ne programment toujours pas la destination.

Cependant, a déclaré Laurent Gahnassia à TourMaG, "on veut y croire".

Une manière de dire qu'avec le cessez-le-feu qui tient tant bien que mal, l'ONIT espère que "sont derrière nous" les jours sombres de la guerre à Gaza, menée par Israël en réaction aux attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.

De fait, a poursuivi Laurent Gahnassia, "même si la clientèle reste assez marquée pour l'instant", "les frémissements que l'on sentait venir depuis quelque temps se confirment". Et, "l'année 2026 s'annonce prometteuse".

Le 15 décembre, Air France lance une Première classe vers Israël

Les chiffres actuels sont de bon augure. Certes, ils restent très inférieurs à ceux de 2022, année au cours de laquelle Israël avait reçu 2,68 millions de touristes.

Cependant, de janvier à octobre 2025, Israël a accueilli 927 800 touristes internationaux (+24% par rapport à la même période de 2024), parmi lesquels 123 700 Français.

"Nous devrions terminer l'année 2025 avec 1,3 million de touristes internationaux, dont 170 000 Français", a pronostiqué dans la foulée Laurent Gahnassia.

Dans ce contexte compliqué, la France est restée le deuxième marché mondial pour Israël et le premier en Europe.

"Nous savons qu'il y a un frémissement car les compagnies aériennes programment de nouveau la destination", a souligné Laurent Gahnassia.

Ainsi, Schlomi Osmo, directeur général de la compagnie nationale israélienne pour la France et la Suisse, a-t-il assuré à TourMaG - tout en refusant de dévoiler des chiffres précis - que les "taux de remplissage sont assez satisfaisants".

Au départ de CDG, El Al assure à destination d'Israël 5 vols directs par jour (parfois 6) du dimanche au jeudi, mais shabbat oblige, un seul le vendredi et le samedi. Au départ de Lyon, El Al propose entre 3 et 4 vols par semaine.

De son côté, Air France assure désormais un vol quotidien en direction de Tel Aviv, en classe éco et en business, au départ de CDG.

"Nos taux de remplissage sont corrects et notre classe Business marche très bien", selon Dalila Bachich, responsable des ventes La Première pour le marché France et la Principauté de Monaco, et Claudia Degon, attachée commerciale chez Air France.

La compagnie française va lancer, le 15 décembre 2025, une Première classe sur ces mêmes vols.

S'il en coûtera entre 5 000 et 6 000 € par vol, le service, personnalisé, sera optimum - une limousine viendra cherche le client chez lui, il aura accès à un terminal privé, etc. - et la confidentialité totale. Les passagers en correspondance à Paris CDG pourront bénéficier de cette nouvelle offre.

"Le business reprend tout juste", confiaient Dalila Bachich et Claudia Degon, mais "les taux d'engagements sont bons".

Une présence renforcée dans les salons professionnels

Cependant, selon elles, "le trafic reste encore plus du business travel que du tourisme. De toute façon, le tourisme en Israël, c'est plutôt l'été ou, alors, pendant les fêtes de Noël".

Signe positif, à partir du 19 décembre prochain, les vols de Air France à destination de Tel Aviv sont pleins grâce au tourisme et aux familles.

De son côté, depuis l'hiver dernier, Transavia assure de nouveau 2 à 3 vols par jour à destination d'Israël au départ d'Orly, et, depuis le 26 octobre, 2 vols hebdomadaires au départ de Lyon et de Marseille et un vol au départ de Toulouse.

"Les ventes sont bonnes. Petit à petit, le tourisme va reprendre en Israël", pronostique d'ailleurs Marie Baillobay, responsable des ventes chez Transavia.

Dans ce contexte prometteur à défaut d'être euphorique, l'ONIT va multiplier les initiatives pour booster la reprise qui s'amorce.

Il sera présent dans les salons professionnels, les workshops en province et d'une manière générale dans toutes les rencontres trade.

Il compte aussi assurer une présence au quotidien sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, et espère obtenir des budgets publicitaires pour afficher sa présence sur des supports dédiés, en particulier la presse chrétienne et la presse juive.

S'y ajoutera une reprise des voyages de presse, pour faire mieux connaître les cinq grands piliers du tourisme israélien : la Bible et le spirituel ; l'histoire, le patrimoine, la culture ; le lifestyle (gastronomie, vin) ; le balnéaire ; et enfin, le tourisme sportif qui a le vent en poupe.

Autres segments prometteurs : le tourisme rural qui se développe de plus en plus ; et le désert du Neguev qui représente tout de même 60% du territoire israélien.

