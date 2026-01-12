Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Fabriqués dans des ateliers situés en Bourgogne, ces surmatelas intègrent des matériaux choisis pour leur performance en altitude avec l'utilisation de fibres recyclées fines pour un accueil « moelleux et enveloppant », et un piquage en losanges qui assure une répartition homogène de la matière et limite les points de pression durant le sommeil.



Pour La Compagnie Dumas, ce partenariat marque une étape clé dans le développement de sa division transport. Édouard Dumas, Président-directeur général de l'entreprise familiale, souligne l'ambition de ce projet : « Avec Atelier Louis, (...) nous avons conçu un surmatelas capable de recréer, à 10 000 mètres d’altitude, les sensations d’une literie hôtelière de référence. Être choisis par Corsair (...) est une reconnaissance forte de notre expertise. »