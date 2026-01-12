TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

la compagnie s'associe à la manufacture bourguignonne


La compagnie aérienne Corsair s'associe à la manufacture bourguignonne La Compagnie Dumas pour déployer une nouvelle literie inspirée de l'hôtellerie de luxe pour ses passagers long-courriers.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas - © Romain Cannizzaro
Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas - © Romain Cannizzaro
Corsair mise sur l'amélioration du repos à bord.

La compagnie va équiper l'ensemble de ses cabines Business avec des surmatelas spécifiquement conçus pour les vols long-courriers.

Pour ce faire, Corsair a noué un partenariat avec la manufacture française Dumas, fondée en 1910.

À travers sa marque Atelier Louis, dédiée à l'hôtellerie premium, la manufacture a développé un surmatelas qui répond aux contraintes techniques de l'aérien tout en conservant les standards de confort des grands établissements, indique un communiqué de presse.

Selon Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair, ce choix est stratégique : « La montée en gamme de Corsair repose sur des choix concrets, visibles et immédiatement perceptibles par nos passagers. Le confort en cabine Business (...) est un élément central de l’expérience que nous souhaitons proposer. »

Corsair business classe : surmatelas fabriqués en Bourgogne

Fabriqués dans des ateliers situés en Bourgogne, ces surmatelas intègrent des matériaux choisis pour leur performance en altitude avec l'utilisation de fibres recyclées fines pour un accueil « moelleux et enveloppant », et un piquage en losanges qui assure une répartition homogène de la matière et limite les points de pression durant le sommeil.

Pour La Compagnie Dumas, ce partenariat marque une étape clé dans le développement de sa division transport. Édouard Dumas, Président-directeur général de l'entreprise familiale, souligne l'ambition de ce projet : « Avec Atelier Louis, (...) nous avons conçu un surmatelas capable de recréer, à 10 000 mètres d’altitude, les sensations d’une literie hôtelière de référence. Être choisis par Corsair (...) est une reconnaissance forte de notre expertise. »

