S4BT (CDS Groupe) vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires [ABO]

: L'acquisition d’HotelHub, pour laquelle nous discutons depuis trois ans, a justifié la création de la holding S4BT en 2025, pour mieux refléter notre développement international et notre présence sur les principaux marchés du business travel.Notre ambition est de constituer un groupe cohérent, proposant un ensemble de solutions technologiques aux agences spécialistes du business travel et aux entreprises, avec une identité globale. La holding chapote désormais huit marques majeures, dont CDS, Goelett, CRC et maintenant HotelHub.Cette création s’est traduite par une opération financière en janvier 2025 qui m’a permis de reprendre la majorité du capital ave,c à mes côtés, des investisseurs historiques comme IDI, pionnier du capital investissement en France, et avec une partie des managers comme François Machenaud.Elle nous offre davantage de liberté et permet une vision claire jusqu’en 2030 dans notre stratégie de construire un groupe technologique mondial, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeurs, du sourcing hôtelier à la réservation en ligne et au paiement, sur les marchés nationaux et internationaux.Nos fondamentaux sont solides et notre développement se fera uniquement dans des business profitables. Cette acquisition, et les futures, doivent porter la croissance de manière profitable, tant en termes de résultat que de cash-flow.