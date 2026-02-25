TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
S4BT (CDS Groupe) vise le milliard d’euros de chiffre d’affaires [ABO]

60 000 réservations hôtelières par jour


A l’occasion du rachat d’HotelHub, le 25 février 2026, le fondateur du groupe technologique S4BT, Ziad Minkara, fait le point sur sa stratégie et ses ambitions.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 07:36

Ziad Minkara, fondateur de S4BT. Photo: DR
Ziad Minkara, fondateur de S4BT. Photo: DR
TourMaG - Vous avez annoncé le rachat de l’anglais HotelHub, le 25 février. Pourquoi cette opération ?

Ziad Minkara : Depuis plusieurs années, nous cherchions à nous développer au Royaume-Uni, qui est un marché majeur pour le voyage d'affaires et l'hôtellerie.

Quand nous avons rencontré les dirigeants de la plateforme de réservation hôtelière HotelHub, ce fut une évidence : nous avons le même ADN sur l’hospitality business travel, sur les technologies et sur la partie distribution avec les Travel Management Companies (TMC) pour partenaires.

Cette acquisition n’est pas opportuniste, mais rentre pleinement dans notre stratégie.

Le prix de l’opération est confidentiel mais il s’agit de la plus grande des quatre acquisitions que nous avons réalisées depuis quelques années. En retour, Jay Virdee, le fondateur d’HotelHub, prend une participation au capital de S4BT.

Lire aussi : S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub


TourMaG - Comment s’organise S4BT ?

Ziad Minkara : L'acquisition d’HotelHub, pour laquelle nous discutons depuis trois ans, a justifié la création de la holding S4BT en 2025, pour mieux refléter notre développement international et notre présence sur les principaux marchés du business travel.

Lire aussi : Solutions for Business Travel : un champion européen du voyage d'affaires

Notre ambition est de constituer un groupe cohérent, proposant un ensemble de solutions technologiques aux agences spécialistes du business travel et aux entreprises, avec une identité globale. La holding chapote désormais huit marques majeures, dont CDS, Goelett, CRC et maintenant HotelHub.

Cette création s’est traduite par une opération financière en janvier 2025 qui m’a permis de reprendre la majorité du capital ave,c à mes côtés, des investisseurs historiques comme IDI, pionnier du capital investissement en France, et avec une partie des managers comme François Machenaud.

Elle nous offre davantage de liberté et permet une vision claire jusqu’en 2030 dans notre stratégie de construire un groupe technologique mondial, en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeurs, du sourcing hôtelier à la réservation en ligne et au paiement, sur les marchés nationaux et internationaux.

Nos fondamentaux sont solides et notre développement se fera uniquement dans des business profitables. Cette acquisition, et les futures, doivent porter la croissance de manière profitable, tant en termes de résultat que de cash-flow.

TourMaG - Quels sont les enjeux du rachat de HotelHub ?

Ziad Minkara : Le premier est géographique, en nous offrant un accès au marché anglais, et par-delà, au marché américain. S4BT devient la plus grande plateforme mondiale de réservation hôtelière corporate.

Le rachat nous permet de proposer des solutions globales aux TMC internationales très présentes outre-manche et aux comptes corporate globaux, quand nous étions jusqu’à présent davantage concentrés sur les TMC de taille intermédiaire.

HotelHub est également une opportunité pour accroître notre capacité d’ingénierie, avec désormais 50% de nos 700 collaborateurs dédiés à la technologie et au développement de produits.

Enfin, nous passons de 20 000 à 60 000 transactions hôtelières par jour. Ce volume, multiplié par trois, nous permettra de renforcer nos relations avec les fournisseurs, qu’il s’agisse de groupes hôteliers ou d’OTA.

A travers une négociation centrale avec S4BT, ils peuvent distribuer leurs offres sur plusieurs marchés et plusieurs segments.

TourMaG - Comment va se traduire cette intégration ?

Ziad Minkara : Nous n’avons pas d’autre projet d'acquisition dans les cartons pour 2026-2027.

Nous avons désormais la colonne vertébrale, avec des outils de réservations comme Goelett en France et des plateformes de réservations hôtelières, comme CDS, CRC ou HotelHub, pour servir l’ensemble du marché : les TMC globales, de taille intermédiaire et les entreprises.

Notre priorité est d'intégrer l'ensemble de ces solutions, ce qui prendra plusieurs mois. Chaque marque va perdurer car elle a un positionnement fort sur sa géographie et ses clients et chaque client demeure libre de ses choix.

Mais ces marques vont avoir l’opportunité de se développer sur de nouveaux marchés, comme CDS via une intégration à HotelHub.

De son côté, HotelHub sera accessible sur les marchés français, allemand et italien via les GDS et une intégration dans nos diverses solutions, comme Goelett en France, avec également une intégration à notre nouvelle solution de paiement Trevium. En test sur le marché allemand, elle sera disponible en France au second semestre de cette année.

Lire aussi : Une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

TourMaG - Quelles sont vos ambitions pour votre outil de réservation en ligne Goelett ?

Ziad Minkara : La stratégie de Goelett est de servir principalement le marché français et d'accompagner les agences clientes dans leur développement.

Ma conviction est que les outils de réservation en ligne sont souvent très forts localement, mais ont plus du mal à l'international ; à l’exception de deux acteurs majeurs que sont Cytric et SAP Concur, qui intègrent HotelHub dans sa nouvelle version.

Goelett équipe 60% des agences de taille intermédiaire en France, travaille historiquement avec Havas Voyages et également de nombreux adhérents de Selectour comme Vairon Voyages.

Nous avons également pour clients des agences reconnues dans le business travel, comme Ailleurs Business, Jancarthier Voyages ou Voyages Eurafrique.

TourMaG - Quels sont vos objectifs à moyen terme ?

Ziad Minkara : Nous avons prévu une croissance organique sur l'ensemble des marchés français et internationaux de 24% en 2026. En janvier et février, elle a atteint 20%.

Notre portefeuille historique de clients se développe mais nous réalisons également des acquisitions de nouveaux clients, par exemple Eni sur le marché italien.

A moyen terme, notre objectif est de passer de 700 millions d’euros de chiffre d’affaires aujourd’hui, à un milliard d’euros dans les trois ans, pour un Ebitda de plus de 5%. Il y a beaucoup de challenges…

Tags : cds groupe, s4bt, ziad minkara
