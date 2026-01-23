Sécurité, coûts, consolidation : les nouveaux défis du voyage d’affaires

Après une année 2025 dynamique, marquée par la reprise des déplacements professionnels, une majorité d’acheteurs et de travel managers anticipent une hausse franche des volumes de déplacements, faisant de la maîtrise des coûts la priorité absolue pour 2026.



Mais le discours a évolué : il ne s’agit plus seulement de réduire, mais d’optimiser.



Pour les groupes très internationalisés, la reprise est avant tout le reflet de l’activité. « Les volumes de déplacements augmentent. Ce sont des hausses mécaniques liées aux projets, notamment à l’international, souligne Loïc Simon, Category Manager chez Bouygues Construction Purchasing.



Quand on a des chantiers en Asie, en Australie ou aux États-Unis, on doit faire voyager des équipes d’experts. On sait que l’on va dépenser plus, donc l’enjeu est de dépenser intelligemment. La massification des volumes et la coordination entre entités nous permettent d’aller chercher de vrais leviers de négociation. »



Pour Amal Sahoul-Pignault, Global Lead Buyer Travel chez ArcelorMittal, la réponse passe par la consolidation et les partenariats globaux : « La maîtrise des coûts passe par la consolidation de nos volumes, le renforcement des partenariats et un travail très poussé sur les programmes hôteliers et aériens, même si certaines régions restent extrêmement inflationnistes. »



Mais au-delà du coût, d’autres priorités s’imposent. « La sécurité est devenue un enjeu majeur, dans un contexte géopolitique très instable , rappelle Rocio Escudero, Global Travel Manager ACC et responsable de la délégation régionale de l’AFTM en Nouvelle-Aquitaine.



Il ne suffit plus de localiser les collaborateurs : il faut des plans de crise, les tester, et être prêts à réagir à tout moment. »