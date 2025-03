CDS : "L’ambition est de réaliser une acquisition par an"

Après avoir consolidé son ancrage européen, CDS envisage désormais de s’implanter au Royaume-Uni « dès juillet 2025 » , sous forme d’acquisition, avant de s’intéresser à l’Espagne, « un marché plus complexe avec des acteurs forts » . L'objectif est de « réaliser une acquisition par an » et ainsi de « traiter 90 % des besoins des entreprises ».



Par ailleurs, Ziad Minkara a précisé en début d’entretien sa vision des avancées technologiques qui « font bouger les lignes dans le bon sens » : le développement des connexions NDC permettant d’accéder directement aux offres des compagnies aériennes, des outils de comparaison multi-sources pour la location de voitures et de trains intégrant de nouveaux acteurs comme Trenitalia, le déploiement d’assistants conversationnels basés sur l’IA pour améliorer le service client, ou encore l’intégration de fonctionnalités de mesure d'empreinte carbone dans les outils de réservation.



De plus, faute de révolution dans ce domaine, « on va créer une marketplace du paiement ».