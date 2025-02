Andera Partners entre au capital de CDS

Ziad et ses équipes ont démontré leur capacité à gérer une forte croissance organique et externe pour devenir un acteur européen incontournable fort d’une offre de solution complète de la gestion des voyages d’affaires.



Nous sommes ravis de pouvoir les accompagner dans leur prochaine étape de développement notamment vers les pays anglo-saxons. Le groupe ambitionne de devenir l’intégrateur technologique européen de référence dans l’hôtellerie et le voyage d’affaires au service des entreprises et des agences de voyages.

Le parcours réalisé par le Groupe CDS depuis notre entrée au capital début 2020 est impressionnant. Ziad et ses équipes ont su prouver leur capacité à élargir et développer leur portefeuille clients, et ce malgré un contexte complexe, tout en consolidant son marché à travers l’intégration de trois acteurs stratégiques lui permettant de devenir un groupe paneuropéen leader.



Nous sommes heureux de renouveler notre confiance à Ziad et ses équipes et enthousiastes à l’idée de participer à la prochaine phase de cette aventure ambitieuse en France et à l’international.