Les agents de voyages, ces super héros aux pouvoirs visibles seulement en temps de guerre ?

Et cette mobilisation hors norme de la grande famille du tourisme se fait sans surfacturation, juste par devoir.



" Nos clients ne sont pas des numéros de dossier.



Ils sont sous notre responsabilité, et cette responsabilité, nous l'honorons pleinement.



A l’heure de la désintermédiation, seuls les vrais professionnels, responsables et solidaires, sont capables de faire la différence dans les périodes de crises extraordinaires ", a expliqué Gilbert Cisneros, président du groupe Exotismes.



Et c'est aussi pour cela que ChatGPT, Gemini, Google ou n'importe quel autre acteur de la désintermédiation ne deviendra jamais une agence de voyages.



Les parents ont coutume de dire : petit enfant, petit problème, et grand enfant, grand problème.



Un acteur qui centraliserait des centaines de millions de voyageurs se retrouverait alors à devoir gérer des millions de personnes bloquées... ce qui génèrerait alors des milliards de dépenses à perte du fait des obligations fixées par le code du tourisme.



Non seulement les acteurs de l'IA ne deviendront jamais des agents de voyages, mais en plus, ils ne seront jamais en capacité d'écouter et d'aider les voyageurs dans de tels cas.



Alors demain, vers qui vous tournerez-vous lors de vos prochaines vacances : un robot qui a pompé ses données sur les sites des entreprises du tourisme et de TourMaG.com, mais qui ne sera jamais responsable de rien, pas même de ses erreurs, ou un agent de voyages de votre quartier qui maîtrise l'IA et vous aidera qu'importe les circonstances ?