Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid


À l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle liaison Genève - Madrid, Air Europa invite les agents de voyages à une soirée conviviale pour leur présenter son réseau, le jeudi 26 mars 2026 au Château de Montchat à Lyon.


Rédigé par Air Europa le Lundi 9 Mars 2026 à 06:15

© Air Europa
Spécialiste de l’Amérique Latine, Air Europa propose, via son hub de Madrid, un accès vers plus de 20 destinations long-courriers en Amérique du Sud, Amérique Centrale et les Caraïbes.

Au programme :


● Présentation de la nouvelle route et des connexions long-courriers

● Cocktail dînatoire

Cap sur les Caraïbes !
🎁 2 séjours d’exception sont à gagner : vol + hôtel pour 2 personnes en République dominicaine ou Cancún.

📅 Jeudi 26 mars 2026 - 19h00

📍Château de Montchat
51 Rue Charles Richard – Place du Château
69003 Lyon

✉️ Vous souhaitez participer ?
Confirmez votre présence avant le 16 mars à :
servicecommercial.par@aireuropa.com
(Places limitées)

En partenariat avec


Contacter Air Europa

Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


