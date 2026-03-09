Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid

Spécialiste de l’Amérique Latine, Air Europa propose, via son hub de Madrid, un accès vers plus de 20 destinations long-courriers en Amérique du Sud, Amérique Centrale et les Caraïbes.
● Présentation de la nouvelle route et des connexions long-courriers
● Cocktail dînatoire
Cap sur les Caraïbes !
🎁 2 séjours d’exception sont à gagner : vol + hôtel pour 2 personnes en République dominicaine ou Cancún.
Au programme :
📅 Jeudi 26 mars 2026 - 19h00
📍Château de Montchat
51 Rue Charles Richard – Place du Château
69003 Lyon
✉️ Vous souhaitez participer ?
Confirmez votre présence avant le 16 mars à :
servicecommercial.par@aireuropa.com
(Places limitées)
En partenariat avec
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
